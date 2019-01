Anot komisijos, Latvijos jurisdikcijai priklausančio transliuotojo televizijos programos „Pirmais Baltijas Kanals Lietuva“ transliuotos laidos „Laikas“ reportaže apie sausio 13 dieną Seime vykusį Laisvės gynėjų dienos minėjimą „buvo paskleista melaginga, šmeižianti ir neapykantą kurstanti informacija apie Lietuvos ir Latvijos partizanus“. LRTK nusprendė, kad minėto reportažo turinys pažeidžia įstatymo nuostatą, draudžiančią kurstyti neapykantą, platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Tai pirmasis nustatytas tokio pobūdžio televizijos programoje „Pirmais Baltijas Kanals Lietuva“ padarytas pažeidimas per vienerius metus. Riboti Europos Sąjungoje registruoto kanalo transliacijas Lietuvoje komisija gali tik nustačiusi tris pažeidimus. Tuo metu antras pažeidimas per metus nustatytas Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausančio transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd“ televizijos programoje „NTV Mir Lithuania“. Sausio 20 dieną transliuotos laidos „Savaitės apžvalga“ reportaže buvo teigiama, kad partizanai žudė taikius gyventojus bei dalyvavo Holokauste ir kad Lietuvoje ir Latvijoje klastojami istoriniai faktai, teigiama Radijo ir televizijos komisijos pranešime. Lietuva kai kurioms rusiškoms televizijoms dėl karo ir neapykantos kurstymo yra taikiusi maksimalius vienerių metų retransliacijos šalyje apribojimus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.