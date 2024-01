Kol Lietuva ginčijosi, estai nuėjo kitu keliu: dar neaišku, kas kam galės pavydėti

Jei tai būtų filmas apie vokiečių brigadą, o pastaroji būtų personažas, tai žiūrovui iš Estijos brigados „Litauen“ istorija atrodytų kaip tragikomiška drama, kurioje brigada per visą filmą išgyveno tikrai dramatišką personažo arką – iš pradžių ji atrodė vienaip, persimainė, dabar atrodo kitokia.

Iš pradžių abi šalys aiškinosi bendrą valstybių lyderių Gitano Nausėdos ir kanclerio Olafo Scholzo komunikatą – jį skirtingai ėmė skaityti net Lietuvos pareigūnai, atsakingi už karinių sprendimų priėmimą.

Pavyzdžiui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininką Lauryną Kasčiūną nustebino krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko užimta pozicija dėl sprendimo, kad Lietuvai priskirta Vokietijos kariuomenės brigada krizės atveju būtų dislokuojama per 10 dienų.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis įsikišo ragindamas siekti labai aiškios formuluotės bei didesnės ambicijos dėl išankstinio ir nuolatinio brigados dislokavimo, nors prezidentūra į tokius siūlymus sureagavo piktai.

Sakydamas,kad dėl brigados jau esą viskas aišku ir aiškiai pasakyta prezidentą suerzino ir Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, kuris sulaukė ne mažiau suklusti privertusių raginimų, kai Gitanas Nausėda pareiškė, kad Vokietijos kariuomenė esą nėra mergina, kurią galima pakviesti gerai praleisti vakaro prie ežero.

Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Matthias Sonnas netgi šliūkštelėjo žibalo į ugnį, esą kalbos, kad Vokietija atsitraukia nuo savo įsipareigojimų dėl brigados, yra įžeidžiančios, o viešai reiškiamas nepasitenkinimas neatsiųs nė vieno papildomo kario į Lietuvą.

Galiausiai viskas pakrypo teigiama linkme, kai 2023-ųjų vasarą į Lietuvą atvykęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas kiek netikėtai savo šalies kariškiams paatviravo, kad Berlynas yra pasirengęs visam laikui dislokuoti vokiečių karių brigadą Lietuvoje.

Gruodį šis patikinimas įtvirtintas pasirašytu dislokavimo planu ir jau atrodė, kad visa istorija baigėsi – teliko detalės ir pritarti minčiai, kad iš viso nevertėjo taip smarkiai eskaluoti šio klausimo, vietoje to reikėjo tiesiog labiau pasitikėti sąjungininkais.

Bet Lietuvoje be ginčų, regis, neįmanoma, tad istorija su detalių tikslinimu dar nesibaigė. Tad jei tai būtų filmas apie metus trukusią dramą, jį peržiūrėję estai, tikėtina kraipytų galvomis ir dar paklaustų: tai čia jau, matyt, verta laukti tęsinio?

Kas už visa tai mokės ir ar to gana?

Tai, kad dramos tęsinys – tiesa, gal ne toks dramatiškas, bet vienokia ar kitokia bus, patvirtina ir tai, jog dėl Berlyno planų dislokuoti brigadą Lietuvoje klausimų kilo ir pačioje Vokietijoje – kas už viską mokės?

Greitai į viešumą iškilęs klausimas, suprantama, yra kompleksiškas ir reikalaujantis ne vieno atsakymo, mat kaina skaičiuojama tiek dalimis, t.y. pasidalijant naštą, tiek vertinant skirtingas funkcijas, susijusias su pačios brigados sukūrimo, išlaikymo ir aptarnavimo kaštais.

Pati Vokietijos žiniasklaida ėmė viešinti savo šalies ambasados Lietuvoje susirašinėjimus, kuriuose išskiriama problema dėl didelio finansinio iššūkio Lietuvai ir nenoro prisiimti visų finansinių įsipareigojimų.

Bet, kaip rašo „Spiegel“, kol kas neaišku, kaip konkrečiai bus finansuojamas didelis projektas. Esą Vokietijos laukia sunkios derybos dėl infrastruktūros finansavimo Lietuvoje, nes lietuviai įsitikinę, kad reikia mokėti tik už karinę infrastruktūrą. Prie būstų statybos jie tik „prisidėtų“.

Priežastis: vokiečių karių gyvenamųjų patalpų įrengimas gerokai viršija Lietuvos karių standartus. Lietuva taip pat nenorėtų būti atsakinga už darželių ir mokyklų statybą. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Gynybos politikos direktorius Vaidotas Urbelis nekomentavo tokios informacijos, bet pažymėjo, jog finansinės proporcijos turėtų būti patikslintos jau artimiausiais mėnesiais, esą „dabar kalbėti apie konkrečius pinigus yra ganėtinai per anksti“.

Na ir galiausiai visiškai nusiraminę ir patenkinti vokiečių sprendimu liko ne visi. Pavyzdžiui, nuolat sąjungininkų apie didesnį įsitraukimo į Lietuvos apginamumą viešai kalbėjęs, rašęs, Lietuvos pozicijai kritikos negailėjęs diplomatas Albinas Januška tikino, kad brigados neužtenka.

Esą saugumo ir užsienio politika neturi baigtis su vokiečių brigados dislokavimu. Jo vertinimu, dabar Lietuvai būtina burti ir stiprinti platesnę tarptautinę koaliciją-aljansą valstybės saugumui užtikrinti.

Estai nenori kišti pinigų į plytas ir betoną

Žiūrint iš šalies lietuvių vidiniai ginčai ir vokiečių dilemos išties atrodo kiek savotiškai. Pavyzdžiui, Estijoje tokių dilemų dėl didžiosios NATO šalies brigados dislokavimo beveik nekilo.

Jei NATO priešakinėms pajėgoms Lietuvoje vadovaujanti Vokietija turi problemų dėl gynybos finansavimo, personalo, technikos ir įrangos, tai panašių problemų turi ir Jungtinė Karalystė, kuri vadovauja NATO priešakinėms pajėgoms Estijoje.

Finansavimo problemų nustekenta Britų armija turi mažiau tankų nei Lenkija, nesibaigiantys skandalai dėl kasmet vis mažėjančios armijos, žmonių, technikos trūkumo, nesigebėjimo sukurti naujos pėstininkų kovos mašinos kalbas apie nuolatinius dislokavimus kitose šalyse, kad ir Aljanso narėse verčia ne visai smagiu pokalbiu, iš kurio britams dažniausiai norisi mandagiai atsiprašyti.

Bet estai iš to didelio skandalo nekėlė – jei britai nenorėjo įsipareigoti nuolat dislokuoti brigados Estijoje, tai yra jų pasirinkimas.

Tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovas Tomas Jermalavičius tinklalaidėje „Su kuo kariausim?“ pabrėžė, kad net jei estams ir nepavyko sutarti, kad Estijoje būtų dislokuota Britų armijos brigada, pastaroji vis tiek bus priskirta.



Skirtingai, nei Vokietija, Jungtinė Karalystė turi didesnių gebėjimų greitai jūromis ir oru permesti didesnius dalinius – vis dėlto netgi ir smarkiai sumenkęs Karališkasis Laivynas specializuojasi desantinėse operacijose, gali permesti reikšmingus dalinius kad ir į kitą pasaulio pusę, o ką jau kalbėti apie Estiją Baltijos jūros pakrantėje.

Be to, kaip pažymėjo T. Jermalavičius, britų karių buvimas Estijoje juntamas – čia įsikūrusi britų vadovaujama NATO priešakinių pajėgų grupė su bataliono dydžio britų armijos, Karališkųjų Oro Pajėgų ir kitų dalinių remiančiaisiais vienetais.

Ši grupė karo atveju būtų integruota į estų divizijos sudėtį. O jei britų pajėgos Estijoje išaugtų iki brigados dydžio, tam ketinama viską parengti – nuo pratybų rengimo iki išankstinio įrangos, šaudmenų dislokavimo.

Kitaip nei lietuviai, estai nesirauna plaukų dėl priešakinės gynybos ir brigados, besikaunančios pilna sudėtimi nuo pirmojo centimetro, pirmosios karo akimirkos, nes tai brigadai sukurta visa infrastruktūra vietoje. Estija investavo į esamų sąjungininkų pajėgumų infrastruktūros sukūrimą ar gerinimą, tačiau dėl papildomų statybų nesuka sau galvos.

„Estų atsakas toks: mes nenorime kišti pinigų į plytas ir betoną, nes jos nekariauja, visa ta infrastruktūra karo metu tampa „Iskanderų“ magnetais ir neduoda grąžos.

Tad tai yra tam tikras filosofinis skirtumas tarp estų ir mūsų, galbūt, padiktuotas santykių su britais realijų, strateginių argumentų, bet taip, tai yra vienas žymesnių skirtumų su Lietuva, kaip estai savo gynybą rengia“, – pažymėjo su estais ne vieną dešimtmetį dirbantis ekspertas.

Iš kur tokie skirtumai?

Suprantama, tokia logika gali atrodyti prieštaringai: vieniems ji patraukli, žavinti ir pamokanti, kitiems gali pasirodyti, kaip eilinis estiškas pasipūtimas, savaip aiškinant net ir nesėkmes. Juk jei estams nepavyko privilioti britų brigados, o lietuviams pavyko, kaip estai gali jaustis pasiekę daugiau? Anot T. Jermalavičiaus, logiškų paaiškinimų vis dėlto esama.

„Estai nėra atsipūtę, juk yra ir NATO gynybos planuose priskirtos pajėgos. Bet pirmiausiai estai sako, kad reikia pasitikėti savo sąjungininkų išankstinio įspėjimo gebėjimais ir britų žvalgyba čia yra savo lygoje kartu su JAV, juk matėme, kaip ji dirbo prieš karą Ukrainoje.

Tų išorinių agresijos indikatorių stebėsena ir reagavimas dar prieš įvykstant agresijai – vienas niuansų. Estų mąstymas yra tas, kad mums šiuo metu to, ką turime pakaktų, britų kovinė grupė būtų integruota į estų diviziją“, – pažymėjo T. Jermalavičius.

