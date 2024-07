Kodėl Zelenskis nenoriai kalba apie taiką: tai ne tik okupuotų teritorijų ar principų klausimas

Viso to Rusija pritrūko jau pirmaisiais karo metais, patyrus didelių nuostolių, o šių netekčių neįmanoma kompensuoti per trumpą laiką. Remtis mase ir į frontą mesti neapmokytus karius yra savotiška tradicija Rusijoje, tai galima daryti. Bet to kaina yra augantys nuostoliai. Jei pernai tokiu metu liepą jie išties siekė apie 20 tūkst. per mėn. (žuvusiais, sužeistaisiais ir dingusiais be žinios ar paimtais į nelaisvę), tai naujausi duomenys – jei tik jais būtų galima tikėti – nuostoliai siekia apie 35 tūkst. per mėnesį.