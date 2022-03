Klimatologas prognozuoja nuostabius orus, sušils iki +16: saulėtas dienas lydės nemaloni problema

Pasak jo, saulėtus, ramius ir sausus orus dabar lemia stiprus (šiam metų laikui) anticiklonas virš Rytų Europos (slėgis centre – 1046 hPa).

„Anticikloniniai orai taip pat vyrauja ir Vidurio Europoje. Na, o pažvelgus į visą Šiaurės pusrutulį, matyti, kad aukšto slėgio jungtinė sistema tęsiasi nuo Airijos vakaruose iki Čiukčių pusiasalio Eurazijos rytuose.

Tik Azijos (Sibiro) anticiklonas yra šalto, sauso ir tankaus oro prie paviršiaus darinys, o anticiklonas Rytų Europoje – blokuojančio proceso virš Europos dinaminės sąveikos pasekmė. Pastarasis veiksnys užtikrina ilgalaikį orų pastovumą virš didelės teritorijos. Todėl Lietuvoje pastarosiomis dienomis labiausiai kaitūs meteorologiniai elementai yra maksimali dienos ir minimali nakties oro temperatūra“, – nurodė jis.

Klimatologo teigimu, šilčiausia diena buvo antradienis, kai maksimali oro temperatūra daugelyje vietovių siekė +11 – +12 °C, o žemiausia temperatūra fiksuota šįryt rytiniuose, pietrytiniuose ir šiaurės rytiniuose šalies rajonuose.

„Anticikloniniai orai neatsiejami nuo oro temperatūros inversijų, kurios tarnauja kaip oro sąmaišą sulaikantys sluoksniai. Ypač nepalankios sąlygos susidaro formuojantis pažemio inversijoms, kurios sulaiko įvairius teršalus ir aerozolius arti žemės paviršiaus – tai neaukštų kaminų, automobilių išmetamų dujų bei pakeltų nuo paviršiaus kietųjų dalelių emisijos.

Kauno radiozondavimo stoties duomenys rodo (matavimai vykdomi kartą per parą 2:00 val. nakties), kad šiąnakt priežemio inversija apėmė beveik 190 m atmosferos sluoksnį, o vakar – apie 150 m. Be to, oro sąmaiša yra sutrikdyta beveik 2 km apatinės atmosferos sluoksnyje dėl pakiliųjų inversijų (kad ir silpnesnių) bei izotermijos sluoksnių.“

G. Stankūnavičius paaiškino, kad šiuo metu didžiausia kietųjų dalelių koncentracija (KD10) pagal Aplinkos apsaugos agentūros duomenis yra Klaipėdoje ir stipriai viršija paros ribines koncentracijos vertes.

„Beje, Klaipėdoje tai ne naujiena: kiekvieną pavasarį pučiant nestipriam rytų–pietryčių vėjui, virš sausumos susidarius priežemio inversijai ir nusistovėjus sausiems orams miesto teršalai (daugiausia įvairūs aerozoliai, taip pat KD10) ne tik nepasišalina iš urbanizuotos teritorijos, bet yra „užrakinami“ joje dėl didesnės turbulencijos virš jūros ir dienomis besiformuojančio (kad ir silpno) brizo.

Papildomai kietosios dalelės į miestą patenka iš aplinkinių agrarinių teritorijų bei gyvenviečių. Aerozoliai ore yra ne tik urbanizacijos pasekmė. Prieš kelias dienas santykinai gilus cikloninis sūkurys iš Atlanto persikėlė į Šiaurės vakarų Afriką. Priekinėje (rytinėje) ciklono dalyje susidarius dideliems slėgio gradientams stiprus pietų–pietryčių krypties vėjas sukėlė smėlio ir dulkių audras virš šiaurinio Alžyro. Šilto ir sauso oro srautas kartu su pakeltomis dykumų dulkėmis greitai pasiekė Ispaniją, Pietų Prancūziją ir vėliau vakarines bei pietines Vokietijos žemes, galiausiai Lamanšą, Pietų Angliją ir Portugaliją.“

Pirmasis pavasario rytas Vilniuje © DELFI / Julius Kalinskas

Klimatologas nurodė, kad dėl to dangus nusidažė oranžine ir raudona spalva, o saulės diskas net mažai debesuotame danguje buvo blausiai matomas.

„Pastatai, automobiliai ir net pietvakarinių Alpių sniegas pasidengė plonu gelsvų–oranžinių dulkių sluoksniu. Šiandien labai nepalankios žmonių sveikatai sąlygos dar išlieka kai kuriuose pietinės Ispanijos rajonuose, taip pat Lenkijos Silezijoje bei Čekijos Moravijoje (labiausiai dėl KD10 ir KD2.5 dalelių).“

Anot G. Stankūnavičiaus, artimiausiomis dienomis anticikloninės sistemos ties Vidurio ir Rytų Europa apsijungs ir sudarys didelį ir stiprų europinį anticikloną su centru virš Baltijos regiono.

„Taip pat šis anticiklonas dar ir įšils. Todėl tiek Baltijos regione, tiek Lietuvoje orai (šilumos atžvilgiu) tik gerės. Savaitgalį oro temperatūra dienomis kils iki +6 – +11 °C, naktimis dar išliks nedidelis šaltis – -1 – -6 °C. Kitą savaitę oras sušils dar labiau – savaitės viduryje naktimis oro temperatūra bus apie 0 °C, vietomis -2 – -4 °C, dienomis kils iki +11 – +16 °C (pajūryje +7 – +12 °C).

Dienomis santykinė oro drėgmė išliks maža. Žymesnių orų pokyčių galėtume tikėtis tik kitos savaitės pabaigoje. Dėl jau minėto didelius plotus apimančio ir šylančio anticiklono orai gerokai atšils Ukrainoje ir Balkanuose, tačiau anomaliai vėsu bus beveik visoje Turkijoje ir Artimuose Rytuose.“

Taip pat rašė, kad labai šilti ir saulėti šiam metų laikui orai kitą savaitę bus Vidurio Europoje ir šiauriniuose Balkanuose (rytinėje Vokietijoje, Vengrijoje, Serbijoje, Rumunijoje, Kroatijoje) bei Vakarų Prancūzijoje ir Portugalijoje.

„Ten popietinėmis valandomis oro temperatūra kils iki +17 – +21 °C, o Portugalijoje – iki +21 – +24 °C.

Remiantis ilgalaikių orų prognozių duomenimis anticikloninė cirkuliacija Europoje, prognozuojama, susilpnės mėnesio pabaigoje, todėl numatoma, kad kito mėnesio pradžia bus drėgnesnė ir truputį vėsesnė nei antroji kovo mėnesio pusė.“