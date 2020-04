„Klaipėdos hospiso“ direktorės advokatas: jei nusikaltimą toleruoja, tai gal tai nėra nusikaltimas

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga viešai išsakė, kad hospise esanti padėtis yra „mažų mažiausiai skandalinga“. Tik paaiškėjus, kad į slaugos paslaugas teikiančią įstaigą įsisuko mirtį sėjantis virusas, atliktas patalpų ir įmonės dokumentų patikrinimas. Po jo paskelbta, kad hospisas higienos pasą turėjo tik vienai hospiso lovai. Tačiau įstaigoje buvo 38 vietos.

„Jei viskas yra taip, jei informacija, kurią mes gavome iš situaciją vertinusių specialistų, teisinga, tai iš tikrųjų yra kriminalas. Jei žmonės taip neatsakingai elgėsi“, – kalbėjo A. Veryga.

Hospiso vadovė Rasa Dagienė iškart kreipėsi į advokatą. Jai atstovaujantis Henrikas Mackevičius sako, kad kol kas skaito turimus dokumentus, ir negali atsakyti į visus visuomenę dominančius klausimus. Visgi advokatas viešą A. Verygos kritiką vadina skubota ir palygino ją su Kaune nuskambėjusia istorija dėl panaudotų apsaugos drabužių.

„Priminsiu pono A. Verygos pasakymą – iš tam tikrų fotografijų buvo nušalintas Kauno ligoninės vadovas. Kuo baigėsi istorija? Niekuo. Ir negirdėjau, kad žmogus būtų išklausęs atsiprašymą, nors gal taip ir buvo, tik negirdėjau. Buvo paskubėta, dėl to čia aš irgi noriu, kad pirma būtų viskas išsiaiškinta“, – „Delfi“ savo poziciją aiškina advokatas.

H. Mackevičius sako, vos vienos higienos normą sudaro 79 lapai. Taip pat jis turi hospiso atsiųstus dokumentus, tad kol atidžiai neperskaitys dokumentų, advokatas sako mažai ką galintis pasakyti, kokie leidimai ir kam yra. Visgi pašnekovas neslepia, kad keli nurodyti trūkumai jam pasirodė keistoki.

„Pavyzdžiui, pastato koridoriuje yra pakabinti du paveikslai, kuriuos sunku dezinfekuoti. Kol yra koronavirusas, sutinku gal tai yra pažeidimas, bet ar jis ką nors lemia? Nežinau. Jei kalbėsime apie tokių priekabių ieškojimą, tai aš, dėl dievo meilės, dar ne tokių priekabių galiu rasti“, – sako advokatas.

Advokatas sako, kad jei jau tikrai žmonės hospise yra neteisėtai, bet nekeičiama situacija ir žmonės neperkeliami, tai, galbūt tas įvardijamas nusikaltimas nėra esminis pažeidimas.

„Jei nusikaltimą toleruoja, tai gal jis nėra nusikaltimas? Aukščiausiojo Teismo praktikoje sakoma, kad, pavyzdžiui, žino, kad žmogus prekiauja narkotikais, bet vis tiek laukia, kol parduos žmogus daugiau, tam, kad būtų daugiau nusikalstamų veikų – tai vadinasi provokacija. Tai realiai tada tegu arba pratęsia leidimus ir legalizuoja tą žmonių gulėjimą, arba tegu atlieka visus veiksmus, kad pažeidimas turi būti nutrauktas. Negalima toleruoti pažeidimo tęstinumo žinant apie tą pažeidimą. Jei iš tikrųjų ten yra pažeidimas“, – aiškina teisinius aspektus advokatas ir priduria, kad jis tik pateikia pavyzdžius, bet jokiu būdu neįvardija savo klientės padarius pažeidimą ar ne.

Advokatas sako, kad faktais gali kalbėti tik apie, tai, ką jis matė. Jo žiniomis, įstaigos vadovė R. Dagienė vis dar yra užsidarius su hospiso pacientais, jos pačios mėginiai šiai dienai, advokato žiniomis, yra neigiami. Advokatas tikina, kad jo klientė viešai kaltinama ne tik neturinti visų reikalingų dokumentų vykdomai veiklai, bet ir nedeklaravusi savo darbo veiklos.

„Ar nuo to, kad ji būtų pranešusi Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovui, kad ji yra įmonės direktorė, ar nuo to nebūtų įsisukęs koronavirusas? Ar dėl to, kad ji nepranešė, mirė trys žmonės? Juk tai absurdas. Čia sarkazmas. Supraskite, yra formalūs pažeidimai, kurie nieko nekeičia ir yra esminiai pažeidimai, turintys priežastinį ryšį su pasekmėm. Be to, Akreditavimo tarnybos atstovė sako, kad hospiso veikla teisėta. Tai kuo man dabar tikėti?“, – aiškina advokatas situaciją.

Advokatas sako, kad viešai išsakomi kaltinimai tėra svaidymasis žodžiais, o vadovautis reikia faktais. Kol neišstudijavo visų dokumentų, kurių per dvi dienas matė jau apie penkis šimtus lapų, sako galintis pasakyti tiek, kad hospisas tikrai turi ūkinės ir komercinės veiklos vertinimo pažymą, kuri išduota 2019 metų gegužės 17 dieną. 2020 metų balandžio 16 dieną R. Dagienė apie savo veiklą hospise ir dar vienoje įstaigoje deklaravo ir pranešė tiesioginiam vadovui – Klaipėdos universitetinei ligoninei.

„Higienos pase yra įrašyta, kad pirmame aukšte yra viena vienvietė palata, šalia yra gydytojo kabinetas. Nėra parašyta, kad leidimas yra suteiktas tikrai vienam ligoniui gulėti“, – skaito advokatas dokumentus.

Klaipėdos administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio paskelbtą informaciją, kad gavo nuotraukas apie laisvai po Jūros gatvę vaikštančius medikus su pilna apsaugos apranga ir metančius šiukšles į bendrus konteinerius, advokatas vadina netiesa ir cituoja dokumentus, kad įstaiga turi sutartis su šiukšlių vežėjais. Tad, anot advokato, kas ką pasakė, aklai tikėti nereikia.

Kol kas daugiau atsakyti klausimų, kokia situacija hospise ir ar dokumentais įrodo esant veiklą legalia, ar ne, advokatas sako galės daugiau pasakyti tik kitą savaitę ir priduria, kad tiki klientės nekaltumu, juolab, kad viešumoje sklando viena kitai prieštaraujančios informacijos.

O štai Klaipėdos apygardos prokuratūra praneša, kad trečiadienį, balandžio 22 dieną, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo, piktnaudžiavimo ir neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla Klaipėdos hospise.

Ikiteisminį tyrimą nuspręsta pradėti po to, kai iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento buvo gautas VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centro, vykdančios veiklą adresu Jūros g. 11, Klaipėda, 2020 m. balandžio 19 dienos patikrinimo aktas.

Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovės Rolandos Lingienės, trečiadienio duomenimis Klaipėdos hospise buvo užregistruoti 45 koronaviruso atvejai. Iš jų 33 pacientai ir 12 darbuotojų.

4 šios įstaigos darbuotojai teikė slaugos paslaugas namuose, tokios paslaugos buvo suteiktos 18 pacientų namuose.

Iš šio sąrašo buvo nustatyta 17 asmenų, kuriems tokias paslaugas per pastarąsias 2 savaites teikė hospiso darbuotoja, kuriai buvo nustatytas koronavirusas.