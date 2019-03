„Viršutinės Vienybės aikštės dalies įrengimas priklausė nuo granito dangos viešųjų pirkimų procedūrų. Esame pasiruošę bet kurią akimirką tęsti darbus, kai tik prasidės granito tiekimas, o aikštė būtų baigta rudenį“, – BNS atsiųstame komentare sako „Urban Inventors“ vadovas Lionginas Šepetys. Kauno savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas BNS sakė, kad šiuo metu baigiamos granito pirkimo procedūros ir jį greičiausiai galų gale pavyks nupirkti iš trečio karto. „Buvo trys ar keturi dalyviai, bet vienas dalyvis, kuris ir kainą pasiūlė, ir kokybę, kuri atitiko mūsų reikalavimus, su juo ketinama pasirašyti sutartis“, – BNS šią savaitę sakė V. Šiliauskas. Sutartis turėtų būti pasirašyta per kelias artimiausias savaites, kai bus baigtos tiekėjo tikrinimo procedūros. „Granitas turėtų po sutarties pasirašymo per mėnesį, per du atvykti“, – sakė administracijos vadovas. Kol kas konkurso laimėtojas ir detalesnė informacija apie pirkimą nėra atskleidžiama. Vienybės aikštės rekonstrukciją vykdo koncerno SBA nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Urban Inventors“. Pagal sutartį, savivaldybė tiekia granitą aikštės sutvarkymo darbams, o „Urban Inventors“ po aikšte įrengtoje dviejų aukštų požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje gyventojų reikmėms suteiks 50 automobilių stovėjimo vietų. Pasak L. Šepečio, požeminė aikštelės įrengimas jau yra „finišo tiesiojoje“. „Šiuo metu jau visiškai baigti pagrindiniai darbai: išlietos dviejų aukštų parkingo perdangos, įrengti įvažiavimai ir išvažiavimai, sužymėtos automobilių stovėjimo vietos, įrengta elektros instaliacija bei apšvietimas, baigtos kitos būtinosios inžinerinės sistemos. Liko paskutinieji, su pridavimu ir dokumentacija susiję darbai“, – sakė jis. Užsitęsęs granito pirkimas gali pavėlinti ir darbų Vienybės aikštėje pabaigą. Ar juos pavyks spėti padaryti laiku, paaiškės pasirašius sutartį dėl granito tiekimo. Pirmasis konkursas granitui nupirkti vyko pernai gegužę, jį nuspręsta nutraukti, nes pakeitus rekonstravimo projektą, pakito ketinamos įsigyti dangos techniniai parametrai ir jos kiekis. Antrasis pirkimas rugpjūčio pabaigoje, atmetus visus keturis pateiktus pasiūlymus, paskelbtas neįvykusiu.

