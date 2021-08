„Tai, ką aš mačiau, buvo profesionalu, aukštame lygyje, labai oru ir išlaikyta. Man atrodo, kad mūsų pareigūnų darbas vertas aukščiausio įvertinimo“, – žurnalistams Seime penktadienį teigė L. Kasčiūnas.

Jis taip teigė paklaustas, kaip vertina Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovo Vytauto Valentinavičiaus komentarus feisbuke apie migrantų atgrasymą pasienyje.

V. Valentinavičius pasakojo paryčiais – jau po 4 val. ryto – stebėjęs, kaip pasieniečiai bando atgrasyti 45 migrantų grupę, kuri buvo grąžinta į Baltarusiją, tačiau liko stovėti pasienyje ir prašytis įleidžiami į Lietuvą.

„Grupė žmonių išsirikiuoja ir laukia, klausia, „how can we legally to enter Lithuania?” (Kaip legaliai galėtume patekti į Lietuvą? – BNS) Pareigūnai šaukia – „go away” (Atsitraukite – BNS)“, – feisbuke penktadienį rašė V. Valentinavičius.

Jis, pasienyje vykdęs kankinimų prevenciją, taip pat teigė, kad iš Baltarusijos pusės buvo girdimi šūviai netoli vietos, kur sieną kirto 34 asmenų grupė.

„Deja, grąžinti šių asmenų toje pačioje vietoje Lietuvos pasieniečiai nebegali, nes 5.30 val. pasigirsta Baltarusijos pasieniečių automatų šūviai į orą, išstatomi Baltarusijos pasieniečiai su šalmais, bananais ir skydais. Automatų šūviai į orą nenutyla, tad negalėdami šios žmonių grupės grąžinti toje pačioje vietoje, Lietuvos pareigūnai susodino juos į autobusiuką ir nuvežė juos prie 125-126 sienos ženklo, kur žmonės buvo išlaipinti ir šūksniais „go, go, go” (Eikite, eikite, eikite – BNS) palydėti Baltarusijos link. Migrantai lydimi pareigūnų ir karių šūksnių lėtai judėjo Baltarusijos link“, – pasakojo Seimo kontrolierių įstaigos atstovas.

L. Kasčiūnas sakė su įstaigos atstovu užkardoje buvęs iki 3 val. nakties.

„Aš nenoriu, kad būtų tokia situacija, jog žmogaus teisių gynėjai, nevyriausybininkai, kontrolieriai, kontrolierių įstaigų vadovai ar dar kažkas taptų nelegalios migracijos draugais ir skatintojais. Pareigūnai gina Lietuvos sieną, jie gina Europos civilizaciją, daro visa tai pagal politikų įpareigojimus“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Jeigu suvaldysime šitą krizę, mes tą tikrai padarysime, pasieniečiai bus kaip Amerikoje ugniagesiai po Rugsėjo 11-osios“, – pridūrė jis.

NSGK pirmininkas taip pat teigė negirdėjęs šūvių iš Baltarusijos pusės, o pasieniečių sprendimus vertinantis humaniškai.

„Labai humaniški pareigūnų sprendimai. Jeigu yra mama su vaikučiu ar kitos pažeidžiamos grupės, jos yra atskiriamos, jos yra įleidžiamos, o visi kiti yra palydimi atgal“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.