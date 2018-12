Tai BNS pirmadienį patvirtino prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos tarnyba. G. H. W. Busho laidotuvės antradienį vyks Teksase. 41-asis JAV prezidentas pareigas ėjo 1989-1993 metais. Jis mirė būdamas 94-erių.

