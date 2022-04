Karo Ukrainoje veteranas: šita rusų armija pasižymi dviem baisiomis savybėmis

„Žmonės grįžta, kažkas nufilmavo siurrealistinį vaizdą – gaudžiant sirenoms, moteris plauna savo buto langus“, – Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ sakė K. Ilčenko.

Jis yra 2014 metų Rusijos ir Ukrainos karo veteranas, buvęs karinio dalinio, esančio Luhansko srityje vadovas.

Žinių radijo pašnekovas kilęs iš Luhansko apskrities Dolžansko miesto, kuris buvo okupuotas vienas iš pirmųjų. Jis pabrėžia, kad karas jam prasidėjo 2014 metais, kai jis buvo komandiruotas į Zolotoje miestą, kur, po sužeidimų, nebegalėjo tęsti tarnybos.

Po Vasario 24 dienos K. Ilčenko dalyvavo teritorinėje gynyboje Kijeve.

Jis pasakojo, kad po to, kai buvo atitrauktos rusų pajėgos, Kijevas ėmė sparčiai atsigauti.

„Šiandien, įsivaizduokite, Kijeve jau spūstys. Žmonės grįžta, o prieš tai miestas buvo beveik tuščias“, – Žinių radijui kalbėjo jis.

Laidos pašnekovas prisiminė, kad praėjus pirmosioms kelioms karo dienoms civiliai, lig tol nebuvę panašiose situacijose, sugebėjo nepulti į paniką.

„Pamenu, stovi žmonės ilgoje eilėje – jos pirmomis karo dienomis buvo prie maisto parduotuvių, vaistinių. Staiga kitoje kelio pusėje sprogo raketa, žuvo žmonės – o eilės nesiskirsto. Be to, jie dar priduodavo prorusiškus įtakos agentus, kurių buvo labai daug ir kurie bandė skleisti paniką, rėkauti prorusiškus lozungus. Žmonės be didesnių emocijų skambino į policiją ir juos išveždavo. Toks buvo Kijevas“, – prisiminė jis.

O dabar sostinė atsigauna – gatvėse daugybė automobilių, tiesa, anot K. Ilčenko, metro dirba dar ne pilnu režimu, bet jau važinėja troleibusai, atitraukti prieštankiniai įtvirtinimai.

Anot Žinių radijo pašnekovo, ukrainiečiai labai tiki savo ginkluotomis pajėgomis. Net yra toks anekdotas: „Kaip tu vertini ginkluotąsias Ukrainos pajėgas? Einu miegoti su pižama“.

Jie puola visada

K. Ilčenko teigė, jog gerai pažįsta Ukrainos rytuose, Luhanske kariaujančius karius. Anot jo, dabar daugiau kaip pusė Luhansko apskrities yra kontroliuojama rusų

„Buvo atitrauktos pajėgos nuo Starobilsko, kitų miestų tam, kad sulygintų frontą, nes ten galėjo susidaryti katilas. Teko atiduoti. Šiai dienai ten situacija labai žiauri. Kalbame, kad laukiame antros fazės, kada jie pradės pulti. Ne, jie puola visada“, – pabrėžė jis.

Žinių radijo pašnekovas teigia, kad pavojus kyla kitur. Jis pabrėžė, kad karas vargu, ar gali būti žmogiškas, bet, pavyzdžiui, Antrojo Pasaulinio karo metu buvo kažkokios ribosi, kurių negalima buvo peržengti. Tuo metu dabar, pasak jo, į Ukrainą įžengė tokie žmonės, kurie pasiekę moralines žemumas – tai marodieriai ir prievartautojai.

„Jie yra persigandę, jie bijo susitikti su mūsų kariais atviroje kovoje. Ne, ten iškart panika. Todėl, kad su mumis neįmanoma kariauti, nes ukrainiečiai ne tik moka kariauti, bet, kaip paaiškėjo, mėgsta kariauti – tokia mūsų kazokiška natūra. Mums – prašom, ateikite, aptarnausime“, – kalbėjo jis.

Radiniai Bučoje, kituose miestuose, pasak K. Ilčenko, patvirtina jo žodžius – tai žvėrys ir pas juos iki šiol vyksta „distancinio“ mūšio strategija. Tai yra, jie stovi saugiu atstumu, o veikia reaktyvinė artilerija, minosvaidžiai.

„Kadangi jie pačia savo esme nėra kariai, Rusijos pajėgos bando šantažuoti mūsų karinę ir politinę vadovybę, verčiant pasiduoti. Tai yra, mes nekariausime su jūsų kazokais, kurių bijome, bet mes naikinsime vaikus, moteris, senukus, taikius gyventojus, naikinsime infrastruktūrą, kurios niekada neatstatysite. Gal po to suprasite, kad negalima kariauti su Rusija, gal po šito atiduosit mums dalį Ukrainos arba visą Ukrainą – nusilenkit mums ir mes gal paleisime šitą situaciją“, – kalbėjo jis.

Tame, įsitikinęs laidos pašnekovas, yra didžiausia taikių gyventojų buvimo karo veiksmų zonoje grėsmė.

Kaip pasakojo K. Ilčenko, žmones ne tik sunku išgabenti saugiais koridoriais, kurie niekada nėra saugūs, nes vos dėl jų susitarus rusai į juos nuolat taikosi, tačiau kai kurie žmonės atsisako išvykti. Jis teigė matęs, kad net ir šunys prisitaiko prie esamos padėties – jam teko stebėti, kaip kilus pavojui žmonės lekia slėptis į rūsį, o jų šuo – iš paskos.

Jis prisiminė, jog ir 2014 metais prasidėjusiame kare buvo namų, kurie stovėjo fronto linijoje. Buvo apšaudomas fronto linijoje esantis penkiaaukštis namas, iš kurio kelios šeimos nesitraukė.

„Ateini ir šeimininkas tau pasakoja ir rodo, kad į virtuvę atskrido granata. Ir tik tokie momentai priverčia išvykti ir palikti savo namus. Man nėra suprantama, kodėl žmonės taip elgėsi“, – sakė K. Ilčenko.

Jis prisiminė ir tai, kaip dalį miesto, kuriame jis kovojo, užėmė rusai.

„Pirmas dalykas, ką jie pradėjo daryti – vogti. Kiaules, vištas, tyčiotis iš žmonių. Tačiau net ir esant tokiai situacijai žmonės atsisakė išvažiuoti“, – sakė jis.

K.Ilčenko manymu, jei Ukrainai pavyktų atsikovoti Mariupolį, tai Vladimirui Putinui būtų panašus smūgis, koks buvo kreiserio „Maskva“ paskandinimas.

Jo teigimu, žmonės kovoja, kenčia ir miršta dėl to, kad Rusijos kariuomenė paliktų visą Ukrainos teritoriją, įskaitant ir Krymą.

„Ir jei, neduok Dieve, kuris nors politikas mėgins rengti susitarimus, kad neduok Dieve, V. Putinas neįsižeistų, aš tam politikui nepavydžiu. Todėl, kad mes tauta, kuri neatleidžia politikams tokių dalykų, – pabrėžė jis. – Kare laimi ginklai, bet jeigu nėra dvasios, ginklai nieko verti. Ukrainiečių motyvacija tokia didelė, kad mes nesustosime. Ne dėl to mes pūvame apkasuose, kad kuris nors politikas užsidirbtų pinigų iš V. Putino. Ne, to nebus. Mūsų prezidentas tai supranta – jis jaučia tautą“.

K. Ilčenko sakė, kad ukrainiečiai labai dėkingi Baltijos šalims ir Lenkijai, kurios parodė supratimą ir žmogiškumą.

Paprašytas prognozuoti tolesnius Rusijos sukelto karo Ukrainoje veiksmus, Žinių radijo pašnekovas teigė, jog yra įsitikinęs, kad Ukraina nugalės.

„Jei spės gauti tą ginkluotę, kuri mums yra pažadėta. Jei mums pavyks atblokuoti Mariupolį, karas tada pasibaigs greitai. Eikite po velnių iš Ukrainos teritorijos. Niekas iš mūsų politikų neišdrįs prekiauti teritorija“, – savo įsitikinimu laidoje dalijosi Strateginių tyrimų centro patarėjas K. Ilčenko.

Jis teigė, jog kare laimi ginklai, bet jei nėra motyvacijos, ginklai nieko nereiškia.

„Kiek kalbuosi su kariaujančiais ukrainiečiais, jie nesustos, kol neatsiims visko, kas mums priklauso. Ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai supranta, jis jaučia puikiai tautą. Žinau, kaip rusai kariauja. Jie kariauja tik ten, kur jų bijo. O ten, kur jų niekas nebijo, jie nekariauja“, – sakė Žinių radijo pašnekovas.