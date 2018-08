Kaip BNS sakė „valstiečių“ lyderio atstovė Dalia Vencevičienė, Seime vyksiančiame susitikime taip pat žadama aptarti ir R. Karbauskio siūlymą skelbti amnestiją. Susitikimas vyks teisingumo ministrui bandant suvaldyti padėtį Pravieniškių pataisos namuose, kur pareigūnams nepavyksta užkardyti smurto tarp nuteistųjų. Naujienų portalas delfi.lt šią savaitę paviešino vaizdo įrašą, kur matyti, kaip liepos pabaigoje prieš Pravieniškių kalėjimo naujokus smurtavo kiti kaliniai. Portalas taip pat paskelbė, kad praėjusį savaitgalį nuteistieji kilus konfliktui dėl nužudymo kalinamas nuteistasis buvo seksualiai išprievartautas. Susiję straipsniai: Po DELFI tyrimo teisingumo ministras žada stiprinti Pravieniškių kalėjimo vadovybę, kriminalinę žvalgybą Valstybės tarnautojams atleidimo lapeliai dalinami šimtais: nauja porcija – artimiausiu metu Dėl abiejų šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Ministras taip pat žada sustiprinti Pravieniškių pataisos namų vadovybę ir kriminalinę žvalgybą papildomais pareigūnais. Pravieniškių kalėjimo vadovas teigia, kad šiuo metu kontroliuoti nuteistųjų elgesį galimybių nėra, nes čia dirba per mažai pareigūnų, o nuteistieji gyvena bendrabučio tipo patalpose. R. Karbauskis savo ruožtu yra pasiūlęs valstybės šimtmečio ir popiežiaus Pranciškaus vizito proga skelbti Lietuvoje amnestiją. Pagal jo registruotą projektą, nuo bausmės būtų atleidžiamos iki šešerių metų nelaisvės nuteistos nėščios bei nepilnamečių vaikų turinčios moterys. Taip pat būtų paleidžiami nuteistieji iki trejų metų nelaisvės: vyresni kaip 65 metų, turintys vidutinį ar sunkų neįgalumą, nusikaltimus padarę būdami nepilnamečiais asmenys. Kitiems nuteistiesiems bausmės laikas galėtų būti sumažinamas – nėščioms bei nepilnamečių vaikų turinčioms moterims, taip pat padariusiems nusikaltimus dėl neatsargumo. Teisingumo ministras E. Jankevičius yra sakęs, kad ši amnestijos idėja verta diskusijos, ir sakė tame įžvelgiantis daugiau teigiamų, nei neigiamų dalykų.

