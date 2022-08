Kaip baltarusiai Lietuvos pareigūną „kava vaišino“: per 17 minučių sugriovė karjerą

Iš keturių Baltarusijos piliečių po 20 eurų kyšius paėmęs, bet pinigais pasinaudoti taip ir nespėjęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos 25 metų jaunesnysis specialistas Rytis Pečiukonis į valstybės biudžetą privalės sumokėti 7,9 tūkst. Eur baudą.

Ikiteisminio tyrimo metu surinktus pareigūnų duomenis įvertinusi teisėja Lina Lesinskienė nuteistajam leido baudą sumokėti per dvejus metus. Be to, teisėja nutarė konfiskuoti R. Pečiukonio iš kontrabandininkų gautus 80 Eur bei uždrausti ketverius metus dirbti valstybės tarnyboje.

Tuo metu dvi moterys ir du vyrai, kurie neteisėtai iš Baltarusijos į Lietuvą įvežė kontrabandines cigaretes ir papirko pasienietį, buvo nubausti 1,2 tūkst. Eur baudomis. Kadangi visi jie po tokią sumą kaip užstatą už paleidimą į laisvę buvo sumokėję į Generalinės prokuratūros sąskaitą, teismas nusprendė šiuos pinigus nukreipti į baudų išieškojimą.

Tiek dabar jau buvusiam pareigūnui, tiek kaimyninės valstybės piliečiams grėsė gerokai didesnės baudos, bet ikiteisminio tyrimo metu visi jie pripažino kaltę, aiškino, jog gailisi dėl padarytų nusikaltimų, todėl prokurorai teismo paprašė procesą baigti priimant baudžiamąjį įsakymą. Taip nuteistiesiems baudos buvo sumažintos net trečdaliu.

Pasienyje nuo 2017 m. dirbęs pareigūnas R. Pečiukonis į savo kolegų akiratį pakliuvo dar birželio 16 d. rytą – per 17 min. jis patikrino keturių baltarusių vairuojamus automobilius, sutvarkė dokumentus ir iš visų jų paėmė po 20 Eur kyšius. Visi baltarusiai savo automobilių slėptuvėse gabeno kontrabandines cigaretes – daugiau kaip 2 tūkst. pakelių.

Kad pasienio jaunesnysis specialistas gali už kyšius neteisėtai praleisti kontrabandininkų vairuojamus automobilius, VSAT Imuniteto tarnybos pareigūnai sužinojo gavę anoniminį pranešimą – jiems buvo nurodyta, kad Raigardo poste dirbantys pasieniečiai iš vairuotojų ima kyšius.

Slapta per vaizdo kameras stebėdami pareigūnų darbą jų kolegos atkreipė dėmesį į R. Pečiukonį – esą jis automobilius apžiūrėjo labai greitai, be to, „pagal pareigūno kūno kalbą“ jie suprato, kad šis galimai iš automobilio kažką gali paimti.

Būtent dėl šių priežasčių baltarusių vairuojami automobiliai buvo sustabdyti už kelių kilometrų nuo pasienio posto ir papildomai patikrinti. O tada ir paaiškėjo, jog vairuotojai gabena kontrabandines cigaretes, o už tai, kad pareigūnas jų nepastebėtų, šiam davė po 20 Eur kyšį.

Apklausų metu baltarusiai teigė, kad užsiėmė cigarečių kontrabanda, jas dažniausiai per Raigardo postą gabendavo į Lenkiją, kur parduodavo. Be to, visi vairuotojai nurodė, kad savo mobiliojo ryšio telefonuose buvo įsidiegę „Telegram“ programėlę, kurioje vairuotojams buvo sukurta uždara grupė – joje per pasienį keliaujantys vairuotojai dalindavosi informacija ne tik apie eiles poste, bet ir apie pareigūnus, kurie už kyšius praleidžia vairuotojus.

„Tą dieną iš eilėje stovinčių asmenų gavau informacijos, kad pasienio pareigūnui paduodant pinigus, automobilis nebus detaliai tikrinamas, – sakė vienas baudžiamojon atsakomybėn patrauktas baltarusis. – Prieš įvažiuojant į pasienio kontrolės punktą ant galinės sėdynės po krepšiu padėjau 20 Eur kupiūrą, o kai atvažiavau į punktą prie manęs priėjo jaunas pasienio pareigūnas, kurį mačiau pirmą kartą. Tada išlipau iš automobilio ir pareigūnui padaviau savo pasą, taip pat pateikiau automobilio registracijos liudijimą ir draudimą. Pasienietis paklausė, kur vykstu, atsakiau, kad į Lenkiją apsipirkti, taip pat jam pasakiau, jog uždraustų daiktų neturiu, vežuosi tik 2 pakelius cigarečių bei 1 litrą degtinės (tokį kiekį galima vežtis transporto priemonėmis iš trečiųjų valstybių – Delfi.lt).

Pasienietis paprašė atidaryti automobilio dureles, bagažinę bei variklio dangtį, o tada aš jam pasakiau, kad po krepšiu, ant galinės sėdynės „ten guli“. Mačiau, kaip pasienio pareigūnas, tikrindamas automobilį, pasilenkė prie krepšio ir greitai vizualiai apžiūrėjo automobilį, jį apėjo, o tada nuėjo link savo darbo vietos. Supratau, kad pareigūnas paėmė mano po krepšiu padėtus 20 Eur. Paskui nuėjau prie langelio, kur pareigūnas man atidavė pateiktus dokumentus.“

Tokias pačias aplinkybes nurodė ir kiti trys vairuotojai. Tuo metu pasienietis R. Pečiukonis, kurį Imuniteto tarnybos pareigūnai iš karto nušalino nuo darbo, net nebandė neigti, kad iš baltarusių paėmė neteisėtą atlygį. O ką čia ir neigsi, kai kuprinėje, kurią R. Pečiukonis laikė savo darbo vietoje, pareigūnai surado iš baltarusių paimtus pinigus.

Daugiau kaip 5 metus pasienyje dirbęs pareigūnas apklausos metu sakė, kad Raigardo poste pradėjo dirbti birželio 16 d. 8.15 val., o pirmąjį kyšį iš baltarusio paėmė po 38 min. Pasak jo, pirmasis vairuotojas, davęs kyšį, jam rusų kalba nurodė, kad po kuprine yra padėti pinigai kavai.

„Supratau, jog asmuo automobilyje turi pasislėpęs Baltarusijoje pagamintų cigarečių ir tiesiog prašo, jog nesiųsčiau jo vairuojamo automobilio detaliam patikrinimui, – sakė R. Pečiukonis. – Pasinaudojęs proga, kai vizualiai apžiūrėjau automobilį, tuos pinigėlius – 20 Eur kupiūrą – paėmiau ir įsidėjau į savo drabužių kišenę, o tada nuėjau į stacionarią darbo vietą, kur suvedžiau duomenis į registrą. Paskui pinigus įsidėjau į savo kuprinę.“

Anot pasieniečio, tą rytą pasienyje buvo susidariusi didelė eilė, todėl netrukus jis vėl sulaukė pasiūlymo paimti pinigų.

„Ten tau ant kavos“, – pasakė iš Baltarusijos vykusi mergina ir nurodė vietą, kurioje buvo padėta 20 Eur – ant priekinės keleivio sėdynės, tarp daiktų.

„Mačiau, jog tarp daiktų matosi vizualiai kyšantis sulankstytas piniginis banknotas, tikrinimo metu tiesiog paėmiau ir tuos pinigėlius“, – sakė R. Pečiukonis.

Kai jis dar iš dviejų vairuotojų paėmė po 20 Eur, į jo darbo vietą atėjo Imuniteto tarnybos pareigūnai.

„Jie pasakė, kad mane sulaiko už kyšininkavimą, nes aš netinkamai atlikau savo pareigas ir iš atvykstančių asmenų paėmiau piniginį atlygį“, – sakė dabar jau iš darbo atleistas R. Pečiukonis.

Jis taip pat prisipažino, kad gautus pinigus būtų išleidęs savo reikmėms, o ne kavai.