Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) daugiamečiais duomenimis, Lietuvoje labai šiltų šio laikotarpio dienų būta ir 1978, 1995, 2006, kai aukščiausia oro temperatūra šoktelėjo iki 6-10 laipsnių šilumos. Šilčiausia gruodžio 31-osios diena buvo 2006 metais prie jūros – Klaipėdoje ir Nidoje – termometrai rodė 7,6 laipsnius.

„Naujųjų metų pirmoji diena šiluma išsiskyrė 1984, 2007 metais, tačiau visus rekordus viršijo 2018-ieji. Tuomet Kybartuose išmatuota 8,8 laipsnių šiluma ir tai yra absoliutus tos dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas.

Beje, jis gerokai atsilieka nuo viso sausio mėnesio užfiksuoto maksimumo, kuris siekia 12,6 laipsnius ir buvo pasiektas prieš 12 metų sausio 10 d. Lazdijuose“, – teigė LHMT Tyrimų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Izolda Marcinonienė.

Pasak jos, apie šiltą metų pabaigą dažniausiai informacijos randame pastaraisiais keliais dešimtmečiais, o apie stingdančius naujametinės nakties šalčius tenka keliauti gerokai toliau į praeitį. Net -32,6 laipsnių speigas spaudė 1970 m. Varėnoje. Šaltas (-26...-29 °C) Naujųjų sutikimas Lietuvoje buvo 1979, 1997 metais. Beje, sunkiai įsivaizduojamas didžiausias sausio šaltis -40,5 °C, fiksuotas Varėnoje 1940 m.

Kokia žiema be sniego patalų, kuriais toli gražu ji pastaraisiais metais nepradžiugina? Sniego pusnimis metų pabaiga išsiskyrė 2001-aisiais, o ypač 2010-aisiais, kurie įėjo į meteorologinių duomenų istoriją.

Tų metų pabaigoje pajūryje bei Žemaitijoje vidutinis sniego dangos storis siekė net 56 cm (storiausias nuo 1961 m.) ir daug kur 10-20-čia cm, pietvakariniuose rajonuose net 21-38-iais cm buvo viršyti iki tol išmatuoti aukščiausi vidutiniai daugiamečiai sniego storio rekordai. Be to, 2009/2010 m. žiema pasitaikė beveik be atodrėkių, ir, priešingai, 2007/2008 m. žiemą nuolatinė sniego danga visai nesusidarė.

„Orų kontrastai dideli ir panašu, kad tokia tendencija išliks ir artimiausiomis paromis. Praėjusio savaitgalio šaltuką su lokaliai iškritusia šlapdriba pirmadienį pakeitė šiluma su lijundra, o šiandien jau visoje Lietuvoje lyja. Ryškiau orai keisis naujametę naktį: iki vidurnakčio dar bus ganėtinai šilta, nebent stiprokas šiaurės vakarų vėjas prislopins šilumos pojūtį.

Pavieniuose šiaurės rytiniuose rajonuose dar galimi nedideli krituliai, tačiau antroje nakties pusėje debesys retės ir temperatūra sparčiai kris. Paryčiais dėl vėjo bus žvarbu, o dėl sustingusio į ledą šlapio paviršius bus slidu – patartina ne tik šiltai apsirengti, bet ir atidžiau žiūrėti po kojomis ir būti atidesniems kelyje“, – perspėjo I. Marcinonienė.

Pirmoji 2020-ųjų diena išauš šviesesnė, nes turėtų nestokoti saulėtų properšų. Įdienojus termometrai rodys nuo 1 laipsnio šilumos Aukštaitijoje iki 6 laipsnių šilumos palei jūrą. Beje, čia pūs stiprus 15–17 m/s vakaris, kitur šalyje vyraus 7-12 m/s pietvakarių vėjas.

Ketvirtadienį Lietuvą iš pietvakarių pasieks vėl šiltesnio oro banga. Ramią pragiedrėjusią naktį dar vietomis šiauriniuose regionuose galima silpnai neigiama temperatūra, kitur ji pakils virš nulio, o dieną oras sušils iki 3–5, šalies pietvakariuose ir prie jūros – net iki 7 laipsnių šilumos.

Artėjant savaitgaliui, pamažu stiprės Atlanto ciklonas: pirmiausia jis nedidelių kritulių (labiau tikėtinas lietus) atneš penktadienio popietę į Žemaitiją ir iki vakaro jie pasieks rytinę šalies dalį. Terminiai paros kontrastai sumažės, tačiau iki pavojingų reikšmių sustiprės pietvakarių vėjas, kuris kaip reikiant įsišėls savaitės pabaigoje.