Įspėja dėl kritiškos padėties policijoje: toks pareigūnų trūkumas atrodo gąsdinančiai

Panevėžio policija ieško būdų užkamšyti personalo skyles. Vien Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariate trūksta daugiau nei trečdalio pareigūnų. Baigusieji policijos mokslus nebūtinai grįžta į gimtąjį kraštą.

Visoje šalyje trūkstant policininkų, jų studijas finansiškai remia jau ne viena šalies savivaldybė. Šiuo metu Panevėžio apskrityje tokią finansinę paramą jauniems policijos specialistams yra numačiusi Rokiškio rajono savivaldybė.

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) ir kitoms savivaldybėms jau kurį laiką siūlo bendradarbiauti.

Tokiu keliu pajudėjo Panevėžio rajono savivaldybė.

Rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame jos Tarybos posėdyje politikai turės apsispręsti, ar sudaryti su komisariatu bendradarbiavimo sutartį.

Komisariatas įsipareigotų parengti trūkstamų pareigūnų pritraukimo į Panevėžio rajoną finansinių priemonių programą, o Savivaldybė įsipareigotų skirti šiai programai reikiamą finansavimą. Numatoma, kad tam per metus gali prireikti iki 20 tūkst. eurų.

Tikimasi, kad tokia finansinė paskata padės pritraukti į Panevėžio policijos komisariatą jaunų policijos pareigūnų.

Situacija įtempta

Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariate šiuo metu laisvos net 58 policijos pareigūnų pareigybės, o tai sudaro 31,35 proc.

Be to, per 40 proc. dabar dirbančių pareigūnų jau yra įgiję teisę į pensiją, tad gali bet kada baigti tarnybą.

Komisariato vadovybė įspėja, kad ateityje gali susidaryti dar kritiškesnė situacija, ypač dėl pirminės grandies pareigūnų, dirbančių Reagavimo skyriuje.

„Bandysime įtikinti Tarybos narius, kad Savivaldybės parama pasitarnaus ne tik saugumo labui, bet ir jaunų žmonių išlaikymui šiame krašte“, – sako Panevėžio apskrities VPK viršininkas Rimantas Bobinas

Panevėžyje komisariatas bendras – miesto ir rajono. Reagavimo pajėgos dirba abiejų savivaldybių teritorijose. Taigi rajono biudžeto parama pasinaudoję jaunieji policininkai skubėtų į iškvietimus ne tik rajone, bet ir mieste.

„Be abejo, teks reaguoti ir pačiame mieste, bet stengsimės, kad dauguma tų pajėgų atitektų rajonui“, – teigia R. Bobinas.

Jei rajono Savivaldybės taryba pritartų, viršininko manymu, jau šį rudenį pradėję studijuoti jaunuoliai galėtų pretenduoti į finansinę paramą.

Šiuo metu būsimi policijos pareigūnai ruošiami Lietuvos policijos mokykloje ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete. Taip pat policininko profesinę kvalifikaciją gali įgyti aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, baigę statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus.

Gręžiasi į savivaldybes

R. Bobinas viliasi, kad ateityje prie tokios iniciatyvos prisijungs ir daugiau Panevėžio apskrities savivaldybių.

Pasak jo, gyventojų saugumas yra ir viena savivaldybių funkcijų, kuri turi būti užtikrinta nepriklausomai nuo to, kad policija – ne joms, o Vidaus reikalų ministerijai priklausanti valstybės institucija.

„Jau turime patirties bendradarbiaujant su Rokiškio rajono savivaldybe“, – džiaugiasi R. Bobinas.

Jo teigimu, ši Savivaldybė studijuojančiam būsimajam policijos pareigūnui skiria arba 250 eurų stipendiją, arba vienkartinę 5000 eurų išmoką.

Per metus tokios paramos sulaukė keturi jaunuoliai, kurie dabar dirba Rokiškio rajone.

Pasak viršininko, kitos apskrities savivaldybės dar svarsto policijos pateiktą pasiūlymą.

„Manau, visos supranta, kad yra tokia galimybė pasilikti jaunimą, pritraukti į savo gimtą miestą, kad neišvažiuotų į didmiesčius, neemigruotų, o tarnautų vietos žmonėms“, – motyvuoja R. Bobinas.

Anot jo, dėl tokio bendradarbiavimo vėl diskutuojama ir su Panevėžio miesto savivaldybe.

Čia, pasak viršininko, dar kartą šį klausimą aptarti preliminariai sutarta pasibaigus atostogų metui. Anksčiau Panevėžio savivaldybė tokiai paramai nepritarė.

Laukia sprendimo

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis sako, kad politikams pritarus sutarties pasirašymui, būtų kuriamas aprašas su konkrečiais įsipareigojimais, numatytos aiškios paramos priemonės. Toks aprašas būtų tvirtinamas dar kitame tarybos posėdyje.

„Problema tikrai yra. Komisariate pareigūnų trūkumas iki 30 proc. atrodo gąsdinančiai“, – pripažįsta E. Lunskis.

Direktorius svarsto, kad remti policijos pareigūnų pritraukimą į rajoną gal ir nevisiškai Savivaldybės reikalas. Ji gali tik simboliškai prisidėti, bet tai labiau valstybės rūpestis.

„Policija – gyvybiškai svarbi institucija. Sekame geruoju kitų savivaldybių pavyzdžiu, bet ar Tarybos nariai pritars, ar bus kitokių nuomonių, pamatysime klausimo svarstymo metu“, – Tarybos posėdžio laukia E. Lunskis.

