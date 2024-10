Iš Taivano ambasadorės – rimtas įspėjimas Lietuvai dėl Kinijos

Taip interviu Eltai sakė Taivano atstovybės Lietuvoje vadovė Constance Wang. Pasak ambasadorės, Kinijos režimas norėtų stipriai prispausti Lietuvą ir dėl to, jog yra Rusijos sąjungininkas, ir dėl to, kad pademonstruotų „jėgą“.

Be to, ji teigė, jog Kinija pastaruoju metu savo pastangas veikti Lietuvos visuomenę ir politiką perkėlė į regionus, stengdamasi savo pusėn palenkti vietos bendruomenes bei verslą. Be to, pasak C. Wang, Kinija mokosi iš Rusijos propagandos – pagrindiniai Kinijos propagandos Taivane naratyvai yra stebėtinai panašūs į rusišką propagandą čia, Lietuvoje.