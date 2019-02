Kitą savaitę Lietuvos atstovai planuoja vykti į Mesinos užsieniečių priėmimo centrą Sicilijoje, kur atliks šių migrantų saugumo patikrą. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas yra sakęs, kad Lietuva priims iki penkių pabėgėlių iš labdaros organizacijos „Sea Watch“ laivo. Pasak E. Misiūno, į Lietuvą bus priimti migrantai, kuriems dar Italijoje bus suteikta tarptautinė apsauga, jie taip pat bus patikrinti dėl saugumo. 47-is laive prie Europos krantų įstrigusius migrantus iš Artimųjų Rytų be Italijos iš viso sutiko pasidalinti septynios šalys. „Sea Watch“ gelbėtojai migrantus prie Libijos krantų aptiko sausio 19 dieną. Tarp jų buvo aštuoni nepilnamečiai. Viduržemio jūroje išgelbėjami migrantai nuo praėjusios vasaros dažnai atsiduria nežinioje, nes su imigracija kovojanti Italijos vyriausybė atsisako juos įsileisti į savo uostus. Su migrantų problema Europa grumiasi nuo 2015 metų migracijos krizės, kai jos krantus pasiekė daugiau nei 1 mln. atvykėlių, daugiausia bėgusių nuo konfliktų Artimuosiuose Rytuose.

