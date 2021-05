Iš ekspertų tarybos pasitraukęs mokslininkas pažėrė kritikos SAM: ir taip, ir anaip bandau suprasti

Feisbuke prieš keletą savaičių prie Vyriausybės veikiančią Nepriklausomą patariamąją ekspertų tarybą palikęs duomenų mokslininkas V. Zemlys–Balevičius teigė, jog pirmąjį SAM „idėjų bankrotą“ matė dar pernai rudenį.

„Pirmasis bankrotas buvo rudenį, kai kylant skaičiams niekaip nebuvo prisiruošta įvesti apribojimų. Rezultatus visi matėm. 2020 metais nuo COVID–19 mirė virš 3k žmonių ir Lietuva su savo atvejų skaičiais buvo topuose. Antras bankrotas ištinka dabar“, – konstatavo jis.

„Vilniaus situacija nuosekliai blogėjo nuo vasario mėnesio. Buvo gausybė laiko priimti kokius nors sprendimus kurie gerintų situaciją, bet vietoje to buvo pasirinkta nieko nedaryti. Ir tik kai jau užsipildė ligoninės SAM siūlo permąstyti visus kontaktus. Visi tie kurie norėjo permąstyti tai jau seniai padarė. Racionali visuomenės dalis seniai suprato kaip reikia saugotis ir visados tai darė.

O kam saugotis likusiai daliai, kai aišku, kad apribojimų niekada neįves? Apie juos net šnekėti nustojo, nors kitose šalyse prie tokių skaičių niekam nekiltų klausimų“, – savo poziciją socialinėje erdvėje dėstė jis.

Duomenų mokslininkas aiškino, jog visos viltys dabar yra dedamos į gyventojų vakcinavimą ir jų sąmoningumą.

„Ir kaip tik netyčia tai sutampa su tuo, kad Vilniuje tada SAM absoliučiai nieko nereikia daryti. Vakcinacijos IT sistemą Vilnius nusipirko pats nelaukdamas SAM daromos registracijos sistemos, kuri buvo iš karto aišku kad neveiks ir jos galų gale buvo atsisakyta. Vakcinas pristato ES, kas nuo SAM visiškai nepriklauso. Visą vakcinacijos procesą vykdo savivaldybė.

Aišku negražiai atrodo kai nieko nedarai, bet sprendimas tai paprastas, duodi interviu žurnalistams, kad reikia visuomenei pačiai susiprasti, padarai gražią vagonų animaciją ir eini gert arbatos bei tapšnot sau per petį“, – ironizavo jis.

V. Zemlys–Balevičius rašė, jog „SAM jam lieka mįsle“.

„SAM man lieka mįslė. Visi epidemijos valdymo svertai yra šioje ministerijoje. Bet ir praėjusioje vyriausybėje ir šioje, ši ministerija dirba be jokio plano, be atsakomybės ir be jokios refleksijos. Koks yra epidemijos valdymo planas? Kaip sekasi jį vykdyti? Kuo jis paremtas? Kas per pastarąjį mėnesį buvo padaryta gerai, o kas ne? Kokios epidemijos valdymo priemonės pasiteisino, o kurios ne? Tiek daug klausimų, o atsakymų nėra.

Net savaitinę epidemijos apžvalgą daro LRV. Apie kažkokius tai dokumentus, sprendimų pagrindimą galima tik pasvajoti. Tai svajojam. Kas belieka?“ – feisbuke savaitgalį rašė buvęs Vyriausybei patariančios ekspertų tarybos narys, duomenų mokslininkas V. Zemlys–Balevičius.