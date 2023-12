Apie tai, kad sieks dalyvauti prezidento rinkimuose, advokatas I. Vėgėlė paskelbė trečiadienį.

Kol kas, pasak V. Dumbliausko, sunku pasakyti, ar I. Vėgėlė galėtų patekti į antrąjį prezidento rinkimų turą. Bet, politologo vertinimu, jo dalyvavimas įneša intrigos.

„Dar nemažai laiko yra <...>. Bet, mano asmeniniu įsitikinimu, I. Vėgėlė įneša tokios intrigos. Jo asmenybė, jo dalyvavimas daro šiuos rinkimus įdomesnius, nes, jeigu jo nebūtų, tai praktiškai G. Nausėda, manau, be konkurencijos eitų. Nors, aišku, tai priklauso ir nuo to, ar V. Blinkevičiūtė dalyvaus – dar neaišku. Bet šitas I. Vėgėlės žingsnis tikrai yra pagyvinantis būsimą rinkimų kampaniją ir visuomenė nuo to turėtų išlošti, nes vienas iš pagrindinių demokratijos bruožų yra tai, kad politikai turi konkuruoti dėl mūsų balsų, dėl mūsų rinkėjų balsų“, – laidoje „Delfi diena“ ketvirtadienį komentavo V. Dumbliauskas.

Vertinant bendrai, I. Vėgėlės šansai pasirodyti rinkimuose gerai pakankamai nemaži, teigė pašnekovas.