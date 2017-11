Antradienį už tokią galimybę balsavo 85 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, keturi susilaikė.

Pagal priimtą pataisą, daugiavaikiam tėvui arba įtėviui antrojo laipsnio valstybinė pensija būtų skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos, įmotės arba kai jos neatitinka įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.

Dabar pretenduoti į valstybinę pensiją gali tik motinos, pagimdžiusios ar įvaikinusios penkis ir daugiau vaikų, išauginusios juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios.

Seimas taip pat įstatymą papildė, kad pensijos tėvams nebus skiriamos, jeigu dėl jų piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotikais, priklausomybės ligų, fizinės ar seksualinės prievartos prieš savo vaikus, įvaikius naudojimo, gaunamos valstybės paramos panaudojimo ne šeimos interesams, jeigu bent vienas jo vaikas auga ar augo socialinės rizikos šeimoje.

Valstybinė pensija nebus skiriama ir asmenims, kurių vaikams buvo nustatyta laikinoji globa, kurie yra teisti už nusikaltimus prieš vaikus, šeimą, kurio nors vienas vaikas yra nuteisti už įvairius nusikaltimus.

Antrojo laipsnio valstybinė pensija šiuo metu siekia 116 eurų.











