Į Čikagą nuvykęs lietuvis rado būstą už 400 eurų: tai, ką išvydo nuvykęs, gerokai nustebino

Kartą Valerijaus, kurio per tą laikotarpį taip ir nepamačiau, virtuvėje sutinku prie stalo sėdintį vyriškį. Jis per seną mygtukinį „Nokia“ telefoną klausėsi Lenny’io Kravitzo dainos „I Belong To You“ ir rašė į užrašų knygutę. Mėgstu šį atlikėją, tad vyrą užkalbinau. Pasirodo, 40-mečio ukrainiečio knygutėje – anglų kalbos žodynėlis, kalbos mokytis pradėjo versdamas L. Kravitzo kūrybą. Jis taip pat ką tik atvyko į JAV ir nori pradėti naują gyvenimo etapą. Sako, esąs gyvenimo karys. Pajuntu jo ryžtą.