Į rajone esantį lūšnyną investuos pusketvirto milijono: gyventojai piktinasi

Sumos paaiškės paruošus projektą

„Tačiau dabar sunku pasakyti, kiek iš tikrųjų socialinio būsto renovacijai bus panaudota lėšų. Kol kas visas projektas – popierinis. Jame parašyta, kad bus įrengta 20 butų, o pastato renovacijai bus išleista per 3 mln. eurų. Viskas paaiškės, kai bus parengtas projektas ir paskelbti viešieji pirkimai. Tada ir galėsime pasakyti, kiek pinigų reikės. Kita vertus, suremontavus Naujarodžiuose pastatą, nemanau, kad būstų nuoma bus labai brangi. Kodėl visi įsivaizduoja, kad tai bus prabangūs butai? Viską diktuoja rinka, o be to, brangiausia socialinio būsto nuoma yra Panevėžio priemiesčiuose“, – kalbėjo A. Pocius ir teigė, kad pastato renovacija Naujarodžiuose prasidės po poros metų – 2026 metais.