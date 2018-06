Politinės korupcijos byloje teisiamos bei parlamentinio tyrimo dėl verslo poveikio politikai išvadose figūruojančios partijos vadovai teigė, kad tai daro politiniai konkurentai arba žmonės, nekenčiantys liberalizmo. „Aš taip ir traktuoju tuos įvykius, kaip iš išorės ateinančius bandymus sužlugdyti mus“, – penktadienį per Liberalų sąjūdžio tarybos posėdį sakė E. Gentvilas. „Aš nesu sąmokslo teorijų šnekėtojas, (...) bet šitoje vietoje aš laikausi, kad tai yra sąmoningas puolimas prieš partiją“, – pridūrė jis. Penktadienį į Liberalų sąjūdžio tarybos posėdį Vilniuje susirinko mažiau nei pusė tarybos narių. Nepasirodė ir partijos iškeltas į prezidentus, partiją likviduoti siūlantis europarlamentaras Petras Auštrevičius. Susiję straipsniai: Gentvilas apie Zuoko siūlymą: budelis ragina aukas grįžti Naujausi partijų reitingai: naujienos tikrai liūdnos Liberalų sąjūdis šiuo metu kaltinamas kaip juridinis asmuo politinės korupcijos byloje, joje taip pat figūruoja koncernas „MG Baltic“ ir Darbo partija. Kaltinimai taip pat pateikti buvusiems liberalų ir „darbiečių“ lyderiams Eligijui Masiuliui, Vytautui Gapšiui, buvusiam parlamentarui liberalui Šarūnui Gustainiui, Seimo nariui Gintarui Steponavičiui bei buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui. Tuo metu parlamentinį tyrimą atlikęs Seimas prieš kelias savaites konstatavo, kad „MG Baltic“ vadovai ėmėsi įgyvendinti politinį scenarijų, pagal kurį siekta įkurti naują, koncerno interesus tenkinančią liberalų partiją. Anot Seimo, įsteigus su koncerno „MG Baltic“ vadovais artimai susijusią politinę partiją, Lietuvos liberalų sąjūdį, per mažiau nei dešimt metų koncernas „MG Baltic“ tapo įtakingiausia Lietuvos verslo ir įtakos grupe. Komentuodamas pastaruoju metu vėl smukusius partijos reitingus, E. Gentvilas tvirtino: „Ar jūs tikėjotės ko nors kito? Nemanau, kad galėjote ko nors kitaip tikėtis“. Jis taip pat pareiškė, kad šiuo metu 7 – 8 Liberalų sąjūdžio skyriai svarsto dalyvauti savivaldos rinkimuose su visuomeniniais rinkimų komitetais ir piktinosi, jog tai sprendžiama nederinant su partija. E. Gentvilas paragino partijos narius neprarasti optimizmo ir sakė, kad partija išliks. Pasak jo, po politinės korupcijos bylos pradžios 2016 metais nė viena kita partija nesiėmė tiek skaidrumo sprendimų, kiek liberalai. „Netrizniokime, susikaupkime ir dirbkime, ir pradėkime kurti savo strategiją. O ne kiekvienas savo – išsilakstymo strategiją“, – sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkas Praėjusią savaitę portale delfi.lt paskelbtos gyventojų apklausos duomenimis, už Liberalų sąjūdį gegužę balsuotų 3,8 proc. rinkėjų. Balandį partijos reitingas siekė 7 procentus.











