Feisbuke uraganą sukėlusios karalienių įkvėpėjos ir jos vyro interviu apie turtus kraunančią veiklą ir tikrąjį gyvenimą

Neseniai feisbuke it virusas paplito įrašas, kuriame Rasa Kaktytė kvietė moteris šypsotis, mylėti gėles ir su jomis kalbėtis: „Šypsokimės! Mes juk gyvos, mes gražios, mes galime prisimerkti ir prisisodinti pilnus namus gėlių. Tą darau ir aš! Ir tai mane be galo džiugina! Šypsokitės, nors kartais ir negalite. Kaip sako: „Fake it till you make it“ (liet. suvaidink, kol tai taps tikra).“