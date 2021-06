Dulkys: Galimybių pasu būtų pasinaudoję daugiau žmonių, jeigu situacija būtų kur kas blogesnė

„Būtų, matyt, pasinaudoję daugiau, jeigu situacija būtų kur kas blogesnė ir ilgiau buvusi. Tai čia du skirtingi poliai. Iš vienos pusės Vyriausybė ir visa jos komanda kūrė įvairias naujas priemones, darėm vakcinacijos logistikos ir visus kitus procesus, testavimo algoritmus, galimybių pasą. Tai yra viskas iš vienos įrankių dėžės, tam, kad išmoktumėme ir galėtumėme gyventi su virusu“, – LRT radijui antradienį kalbėjo A. Dulkys.

Pasak jo, svarbu tai, kad viruso plitimo valdymo „įrankių dėžėje“ yra dar vienas įrankis, kurio reikšmingumas naujų atvejų skaičiams mažėjant, taip pat natūraliai sumažėjo, tačiau Galimybių pasu vėl būtų galima pasinaudoti susirgimų skaičiui vėl imant augti.

„Gerėjanti pandemijos situacija, aišku, numušė Galimybių paso reikšmingumą, bet manau, kad svarbiausia tai, jog parodėme, kad yra įrankis, kuris gali padėti verslams sugrįžti anksčiau ir prisidėti visuomenei, įsitraukti, paskatinti vakcinuotis. Jeigu mūsų sergamumas vėl augtų, jeigu situacija būtų sudėtingesnė, tai mes savo įrankių dėžėje būsime išsibandę dar vieną svarbų, gerą įrankį, nes už to stovi didžiulis darbas, infrastruktūra, IT dalykai, žmonių gebėjimai“, – aiškino ministras, kartu pažymėdamas, kad tai, kada bus visiškai atsisakyta Galimybių paso, priklausys nuo to, kiek plačiai naudojamas jis bus visuomenėje.

„Visi dalykai ateina ir išeina savo natūraliu keliu. Svarbu, kad mes turime tokį įrankį. Žmonių naudojimasis arba nesinaudojimas lems jo likimą“, – teigė A. Dulkys.

ELTA primena, kad pirmadienį Vyriausybė nusprendė jau šią savaitę nutraukti karantino režimą. Nuo praėjusių metų šalyje galiojęs karantinas bus atšauktas nuo liepos 1 dienos. Visgi Ministrų Kabinetas nusprendė palikti galioti valstybės lygio ekstremaliąją padėtį. Tai reiškia, kad tam tikri ribojimai išliks.

Vyriausybės sprendimu, masiniams renginiams ir toliau bus naudojamas Galimybių pasas. Taip pat lieka rekomendacija dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose.

Atšaukus karantiną lieka galioti reikalavimas registruotis į renginius iš anksto. Be Galimybių paso renginiai galėtų vykti tik žiūrovams sėdint, viduje užpildant ne daugiau kaip 75 proc. sėdimų vietų. Tuo metu atvirose erdvėse dalyvių skaičius neribojamas.