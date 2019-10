Nuo 2012 m. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai yra pateikti 26 asmenims – tai ne tik kontrabandininkai, bet ir jiems už kyšius talkinę muitininkai. Neįtikėtina, bet pirmadienį į teismą, kuriame skelbiamas nuosprendis, atvyko vos aštuoni kaltinamieji. Tarp jų nebuvo nei V. Karaliaus, nei A. Kamblevičiaus. Visi kaltinamieji nuosprendžio laukė laisvėje.

Informacija apie nuosprendį netrukus bus papildyta, kol kas teismas vėluoja į nuosprendžio paskelbimą.

Bylos duomenimis, Lietuvoje suburtas nusikalstamas susivienijimas veikė Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje – organizavo milijoninės vertės cigarečių kontrabandą.

Seimo nario V. Kamblevičiaus sūnui prokurorai teismui yra pasiūlę skirti 300 MGL baudą – daugiau kaip 11 tūkst. eurų, tuo metu V. Karaliui – 16 metų laisvės atėmimo bausmę.

Šiek tiek švelnesnių bausmių prokurorai reikalauja ir kitiems nusikalstamo susivienijimo nariams – Svajūnui Čebatoriui – 15 metų, Broniui Kažukauskui – 11, jo sūnėnui Mariui Kažukauskui – 5, Česlavui Kondratovičiui – 7 metų laisvės atėmimo bausmė.

6 metams siūloma įkalinti ir buvusį muitininką Andrejų Skalivenką, o jo kolegas Vidą Balšaitį, Žymantą Rudį, Antaną Survilą, Algirdą Vitą ir Zitą Derenčienę siūloma įkalinti 4 metams. Dar kitiems dviem buvusiems muitininkams Sauliui Verbickui ir Stanislovui Rusinskiui prokuroras pasiūlė skirti pustrečių metų nelaisvės. Švelniausia bausmė iš buvusių muitininkų siūloma Gražvydui Pieškui – pusantrų metų.

Tarpininkui Ivanui Jurgelevičiui siūloma skirti ketverius metus laisvės atėmimo. Vairuotojui Rimgaudui Klimui taip pat gresia 4 metų laisvės atėmimo bausmė, kitam vairuotojui Giedriui Biliui taip pat gresia 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Tuo metu cigaretes padėjusiems krauti kaltinamiesiems siūloma skirti pinigines baudas.

Be to, prokuratūra iš kaltinamųjų prašo priteisti daugiau nei 4,8 mln. eurų nesumokėtų mokesčių. Dar daugiau kaip milijoną eurų prašoma priteisti iš kontrabandos organizatorių.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad per dvejus metus į Lietuvą ir kitas Europos Sąjungos šalis vilkikais neteisėtai įvežta ir išvežta cigarečių, kurių muitinė vertė viršija 10 mln. Eur. Nelegaliai per sieną gabenta arba bandyta pergabenti daugiau nei 84,6 mln. vienetų kontrabandinių rūkalų.

Nustatyta, kad neteisėtai pergabenti rūkalus padėjo muitinės pareigūnai – bendra kyšių, kurie buvo perduoti Baltarusijos ir Lietuvos muitinės pareigūnams, praleidusiems be muitinio tikrinimo cigaretes vežusius vilkikus, suma viršija 80 tūkst. Eur.

Ikiteisminis tyrimas dėl stambios cigarečių kontrabandos buvo pradėtas dar 2009-aisiais – kontrabandininkų gauja buvo sekama beveik dvejus metus. Grupuotės narius Muitinės kriminalinės tarnybai ir prokuratūrai padėjo sulaikyti antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Nusikalstamo susivienijimo lyderiu laikomas V. Karalius, kuris iš valstybės gauna valstybinę pensiją, jau teistas 4 kartus, paskutinį kartą – dėl ketinimo papirkti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją. Už tai jam, skirta 21,6 tūkst. eurų bauda.

V. Karalius prieš keliolika metų kalėdamas Lukiškių kalėjime buvo vedęs tuomečio Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininko Arvydo Gudo dukrą. O dar 2003 m. Lietuvoje buvo kilęs skandalas, kurio metu paaiškėjo, kad V. Karalius, pasinaudodamas savo draugyste su teisėjo dukra, per šį darė įtaką sprendimams dėl kontrabandininkų paleidimo į laisvę: teismui vadovavęs V. Karaliaus uošvis skambindavo savo kolegoms į Biržus ir Panevėžį dėl sulaikytų įtariamųjų paleidimo į laisvę. Vėliau šie teisėjai neteko darbo.

Dar 2009 m. Vilniaus apygardos teismas V. Karalių išteisino dėl nusikalstamo susivienijimo subūrimo ir vadovavimo, tačiau pripažino kaltu dėl didelio kiekio rūkalų kontrabandos. Už tai jam buvo skirta 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Šios bausmės jis neatliko – vėliau teismas jį lygtinai paleido į laisvę.

Tąkart prokurorai buvo nustatę, kad grupuotės nariai, besiversdami cigarečių kontrabanda, Latvijoje, Lietuvoje ir Kaliningrado srityje, buvo įkūrę tarptautiniais pervežimais užsiimančias cigarečių kontrabandai gabenti naudotas priedangos firmas, plėtojo konspiracinių sandėlių, kuriuose buvo perkraunami ir laikomi kontrabanda į Lietuvą įvežti stambūs didelės vertės cigarečių kroviniai, tinklą. Kontrabandai gabenti buvo sukurtas visas gabenimo įrankių ir priemonių technikos parkas.

Per Vakarų Europos šalis gabenant didelės vertės cigarečių krovinius kontrabandą vežę vilkikai buvo stebimi ir siekiant užtikrinti jų saugumą lydimi specialiais nusikalstamo susivienijimo veikloje naudotais lengvaisiais automobiliais. Pasak prokurorų, kontrabanda kaltinti nusikalstamo susivienijimo nariai turėjo ryšių ir teisėsaugos bei muitinės institucijose.

Kai Valstybės saugumo departamento ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai 2002-ųjų pradžioje sulaikė kontrabanda į Lietuvą ir iš jos į Vakarų Europos šalis gabenamus didelės vertės cigarečių krovinius, siekiant gauti informaciją apie planuojamas cigarečių kontrabandos sulaikymo operacijas, grupuotės nariai užmezgė ir palaikė ryšius su aukštas pareigas ėjusiu Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnu.

Be to, siekdama išvengti nusikalstamo susivienijimo veiklos išaiškinimo ši grupuotė per tarpininkus rinko duomenis apie VSD pareigūnų atliekamą operatyvinį grupuotės veiklos tyrimą ir ne kartą pateikė tyrėjams klaidinančias tyrimo versijas pagrindžiančius dokumentus.