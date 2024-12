Dėl Žemaitaičio ambicijų – kategoriškas Skvernelio atsakas

– Jūs tą suprantate, mes tą suprantame, bet dalis mūsų koalicijos partnerių to nenori suprasti arba apsimeta, kad nesupranta. Šiuo atveju kalbame apie valstybės prestižą ir savo įsipareigojimus rinkėjams, jų įgyvendinimą. Norisi, kad tai pasibaigtų ir mes galėtume judėti į priekį su darbais, kurių reikia. Minimaliai kosmetiškai pakoreguoto biudžeto priėmimas, ką buvo įmanoma per tą savaitę padaryti. Klausimas yra labai aiškus ir svarbus. Be gynybos finansavimo, kur padidintas skolinimosi limitas, yra labai svarbu: mes 2026 metais įžengsime su 6 milijardų skyle, tai per tuos metus reikia išspręsti, kaip užtikrinti tvarų valstybės biudžeto finansavimą. O mes čia dabar žaidžiame tokius žaidimus, kurie žmonėms turbūt nėra itin reikšmingi – kas bus, kokioje pozicijoje. Jeigu mes kalbame apie Seimo vicepirmininką, tai kodėl negali būti pirmininku? Tai teikime į Seimo pirmininkus tokią kandidatūrą. Jokio didelio skirtumo nėra tarp tos pirmos ir antros pareigybės. Tada prieš užsienio partnerius, dvišaliuose santykiuose galės pats aiškintis.