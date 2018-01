Vien Šiaulių apskrityje trūksta 39 ugniagesių. Pernai Šiaulių apskrityje darbą paliko kelios dešimtys vyrų. Pagrindinė priežastis – maži atlyginimai. Vidutinis ugniagesių atlyginimas – 520 eurų į rankas, daug gelbėtojų dirba papildomai. Vidaus reikalų ministras sako, kad ugniagesių algos bus padidintos 80 eurų, profesinė sąjunga reikalauja didinti algas 100 eurų. Pernai į dirbti ugniagesiais priimti 104 žmonės, tačiau išėjo 137. Taip pat skundžiamasi, kad nespėjama atnaujinti ugniagesių naudojamos technikos, aprangos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 2017 m. Lietuvoje kilo 9394 gaisrai. Palyginti su 2016 m., jų sumažėjo 6,4 proc. Pernai gaisruose žuvo 103 žmonės (2016 m. – 101), iš jų 3 vaikai (5), o 181 gyventojas (204) patyrė traumų. Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 152 žmones, iš jų 15 vaikų gyvybes, 721 pastatą, 117 transporto priemonių, 499 gyvūnus. Praėjusiais metais miestuose žuvo 53 gyventojai, o miesteliuose ir kaimo vietovėse – 50. Daugiausia žmonių žuvo Kauno (20 gyventojų) ir Šiaulių (20), o mažiausiai – Tauragės (2) ir Telšių (2) apskrityse. Vienuolika žmonių žuvo Kaune, 8 – Vilniuje, 5 – Radviliškio rajone, po 4 – Panevėžyje bei Biržų, Pasvalio ir Šiaulių rajonuose. Remiantis gaisrų statistika, kaimiškose vietovėse žmonių žūsta daugiau nei miestuose, tačiau 2017 m. miestuose žuvo 3 gyventojais daugiau.











