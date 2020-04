Parlamentaras ragino D. Gaižauską nedelsiant pateikti visus pasiaiškinimus visuomenei, nes „toks neatsakingas elgesys negali būti toleruojamas“.

Feisbuke ketvirtadienį L. Kasčiūnas rašė, kad Delfi publikacijoje pateikta informacija jam kelia labai daug įtarimų.

„Po šiandien paskelbto Delfi žurnalistinio tyrimo, atskleidžiančio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Dainiaus Gaižausko elgesį po to, kai jis sužinojo, kad jo padėjėja apsikrėtė koronavirusine infekcija, kelia labai daug įtarimų ir tik dar daugiau klausimų tiek dėl Seimo nario veiksmų teisėtumo, tiek dėl jo moralės“, – feisbuke rašė L. Kasčiūnas.

Jis kritikavo NSGK pirmininką D. Gaižauską, kuris vietoje atsakymų visuomenei, renkasi išsisukinėjimo kelią.

„Tenka apgailestauti dėl to, kad itin svarbias pareigas Seime užimantis politikas vietoj to, kad tokios sudėtingos, krizinės valstybei situacijos metu kuo greičiau visuomenei pateiktų aiškius, skaidrius atsakymus ir išsklaidytų visas abejones užsiima išsisukinėjimu, manipuliacijomis ir svaidosi nepagrįstais kaltinimais kitiems. O gal tiesiog nėra įtikinamų paaiškinimų ir dėl to toliau skęstama savo paties išsikastoje melo duobėje?“ – klausimą kėlė politikas.

Delfi primena, kad D. Gaižauskas tyrimą dėl koronaviruso pasidarė po to, kai paaiškėjo, kad Seimo kanceliarijos darbuotojai, dirbančiai su NSGK komitetu, buvo patvirtintas koronavirusas. Ji atsisakė Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) informaciją apie turėtus kontaktus.

„Tačiau atsakymai privalo būti pateikti visuomenei tuoj pat. Tiek dėl D.Gaižausko, tiek ir dėl jo politinio pasitikėjimo komandos narės elgesio. Seimo narys tvirtina, kad nematė padėjėjos, bet kovo 27 d. kreipėsi telefonu 1808 mat pajuto tam tikrus simptomus ir jau už poros valandų jam buvo paimtas mėginys, kitą dieną gavo neigiamą atsakymą, tai yra koronavirusas nenustatytas ir nesilaikė saviizoliacijos“, – rašė L. Kasčiūnas.

Parlamentaras rašė, kad džiaugiasi, kad kolega sveikas, tačiau kelia klausimą ir apie galimą piktnaudžiavimo savo statusu.

„Daugybė žmonių, net medikai, su sunkiais simptomais laukia po kelias dienas kol padaromas toks testas, tuo metu Seimo nariui pavyksta tai padaryti per „porą valandų“, kai daugeliui net prisiskambinti į šį numerį užtrunka gal dieną. Jei D.Gaižauskui pasireiškė simptomai, kurie panašūs į koronavirusine infekcija sergančių žmonių, o testas buvo neigiamas, tai simptomai rodė kitą tikėtina užkrečiamą ligą, kaip nutiko, kad po gauto neigiamo testo, D.Gaižauskas jau iškart dirbo, lankėsi Seime, „stebuklingai“ pasveiko.

Būtų liūdna sužinoti, kad Seimo narys melavo 1808 simuliuodamas simptomus“, – teigė L. Kasčiūnas.

Parlamentaras rašė, kad pats D. Gaižauskas turėtų paprašyti atsakingų institucijų, kad visuomenei būtų pateiktas jo registracijos 1808 įrašas, taip būtų galima patikrinti, kokiu pagrindu testas buvo atliktas.

„Ir pagrindinis klausimas – nesilaikymas saviizoliacijos. Ne kartą kartota, kad neigiamas testas dar nieko nereiškia. Asmuo privalo laikytis ir toliau nurodytos saviizolicijos. Tuo metu D. Gaižauskas pažeidė šį nurodymą“, – feisbuke ketvirtadienio rytą rašė L. Kasčiūnas.