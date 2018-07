„Šlaitas ganėtinai šaltiniuotas. Apatinėje dalyje pastebėtos nedidelės nuošliaužos, todėl šlaitas šiuo metu tvirtinamas. Projektuotojai taip pat numatė šlaite įrengti drenažo sistemą, kuri surinktų vandenį ir nukreiptų jį žemyn", – patikslino Kauno savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus atstovai. Rangovas papildomai kreipėsi į Aleksandro Stulginskio universiteto hidrologus, kad šie įvertintų visą situaciją. Siekiama, kad kalno neplautų lietaus ir šaltinių vanduo. Tik po to, kai šlaito apačioje bus įrengta drenažo sistema ir šlaitas sutvirtintas, bus imamasi gražinti kalną. Keletą metų šlaitą puošusį drugelį iš įvairiaspalvių gėlių pakeis tautinė juosta, sukurta iš žemaūgių daugiamečių augalų krūmelių. Numatytas ir apšvietimas išryškinsiantis ornamentą ir tamsiuoju paros metu.











