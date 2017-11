Laikinasis partijos pirmininkas Šarūnas Birutis BNS teigė, jog numatyta suvažiavimo datą - sausio 6 - oji. Anot jo, suvažiavimas taip pat turėtų priimti sprendimus ir dėl bendradarbiavimo su kitomis partijomis. Darbo partijos įkūrėjas, aktyvioje politikoje pastaruosius kelerius metus nedalyvavęs Viktoras Uspaskichas prieš kelias savaites BNS patvirtino planuojantis siekti partijos pirmininko pareigų. Pirmininką numatoma rinkti tiesiogiai. Šiuo metu į partijos pirmininkus iškelti maždaug dešimt kandidatų, tačiau jie kol kas viešai neįvardijami. V. Uspaskichas Darbo partiją įkūrė 2003 metų spalį ir iki 2013 metų su nedidele pertrauka buvo jos pirmininku. Tais metais Vilniaus apygardos teismas jį ir kelis kitus „darbiečius“ pripažino kaltais dėl vadinamosios juodosios buhalterijos. Tuomet politikui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. 2015 metų gruodį, Apeliaciniame teisme baigiant nagrinėti šią baudžiamąją bylą, V. Uspaskichas pranešė pasitraukiantis iš Darbo partijos, aktyvios politikos ir paskelbė planuojantis tapti psichologu. Apeliacinis teismas už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą jam skyrė 6,8 tūkst. eurų baudą. Tokią pačią bausmę paliko ir Aukščiausiasis Teismas. Šių metų pavasarį V. Uspaskichas pranešė kuriantis asociaciją „Už vieningą ir sveiką Europą“, o liepą sugrįžo į Darbo partiją, kai ją krėtė nesutarimai tarp tuometinės pirmininkės Živilės Pinskuvienės ir kai kurių partiečių. Pernai Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje neperžengė reikalingo 5 proc. balsų barjero, o vienmandatėse apygardose mandatus iškovojo du iškelti atstovai Valentinas Bukauskas ir Petras Čimbaras. Už Darbo partiją šiuo metu balsuotų 3 proc. rinkėjų, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu tyrimų kompanijos RAIT rugsėjį atlikta apklausa.











