Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Mindaugas Bastys taip pat nutarė geriau pailsėti, nei dalyvauti procedūroje, kuri pavasario sesijoje gresia ir jam pačiam. Už Europos Sąjungos ribų šiuo metu laiką leidžiantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderis bei parlamentinės frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis į apkaltos posėdį turėtų suspėti. Pasak dienraščio, ilgiausiai – mėnesį – ne tik Seime, bet ir Lietuvoje nebus V. Ačienės. Seimo valdyba parlamentarę išleido į Kanadą aplankyti už krepšininko Jono Valančiūno ištekėjusios dukters šeimos. Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Jonas Varkalys sakė vyksiąs į Italiją aplankyti architekte dirbančios savo dukterėčios ir papramogauti, A. Sysas slidinės Prancūzijoje. „Šventas reikalas penkias dienas paslidinėti“, – sakė A. Sysas.











