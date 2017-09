D. Grybauskaitė: laikausi nuomonės, kad būtina grąžinti šildymo lengvatą

Pirmą kartą mūsų valstybės istorijoje bus taip, kad formaliai greičiausiai turėsime mažumą, o de facto – normaliai dirbančią daugumą, bet tai neturėtų trukdyti biudžeto priėmimo procesui, kuris yra svarbiausias rudens sesijos darbas. Taip LRT RADIJUI sako prezidentė Dalia Grybauskaitė. Be to, pabrėžia ji, būtina grąžinti šildymo lengvatą: „Branginti šildymą tikrai nėra prasmės – tai į biudžetą daug neatneša, be to, vis dėlto tai kainos kėlimas, kuris, augant ekonomikai, neturi nei politinės, nei ekonominės prasmės.“