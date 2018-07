Kaip BNS nurodė Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) atstovė spaudai Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė, teismas priėmė nagrinėti du A. Sasnausko skundus. Viename jų buvęs VLK direktorius prašo panaikinti šių metų birželio 29 dienos sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymą dėl jo atleidimo, grąžinti jį į direktoriaus pareigas, priteisti darbo užmokestį už priverstines pravaikštas, taip pat 1 tūkst. eurų neturtinės žalos. VLK vadovu pastarajai kadencijai A. Sasnauskas paskirtas 2014 metų birželio 30-ąją ir tų pačių metų lapkričio 20-ąją nuo pareigų nušalintas. 2016-ųjų liepos 15-ąją jis iš pareigų atleistas, kai apeliacinis teismas paliko galioti jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį piktnaudžiavimo byloje. Ši byla susijusi su 2009 metais VLK organizuotais ir vykdytais tariamai viešųjų intelektualinės saugos paslaugų pirkimais, nors realiai jais siekta pirkti paslaugą pasiklausymo aparatūrai aptikti ir ją neutralizuoti. Įtarta, kad to siekė pats įstaigos vadovas A.Sasnauskas, norėdamas apsisaugoti nuo teisėsaugos institucijų tyrimų. Tačiau šiemet kovą bylą dar kartą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas buvusį VLK vadovą visiškai išteisino. Po šio sprendimo šių metų gegužės 24-ąją A. Sasnauskas pasiekė pergalę teisme ir dėl grąžinimo į Valstybinę ligonių kasą – jis VAAT sprendimu skubiai grąžintas į direktoriaus pareigas, tačiau birželio 30-ąją vėl iš jų atleistas, kaip teigia ministerija, pasibaigus jo kadencijai. A. Sasnauskas be kita ko kaltina ministeriją, kad jis VLK direktoriaus pareigas gražintas pradelsus 14 dienų, t. y. tik birželio 8-ąja, nevykdžius VAAT nurodymo to padaryti skubiai. Be to, jis VAAT prašo panaikinti ministro įsakymo dalį, kuria jis grąžintas į direktoriaus pareigas tik likusiai kadencijos daliai, t.y . iki birželio 30-osios. A. Sasnauskas laikosi pozicijos, kad jis nuo 2014-ųjų realiai dirbo kelis mėnesius, todėl kadencija turėtų būti pratęsta tokiam laikui, kiek jis realiai nėjo pareigų.











