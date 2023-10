Blinkevičiūtė – apie prezidento rinkimus: ko tik nebūna gyvenime

Delfi su LSDP lydere V. Blinkevičiūte interviu aptarė ne tik partijos viziją, strategiją prieš kitąmet vyksiančius trejus rinkimus, bet ir įvertino kitus politinės dėlionės niuansus, siūlymą įvesti nekilnojamojo turto mokestį, paaiškino, kokias priemones pati norėtų matyti įgyvendinamas Lietuvoje, ir atsakė į klausimą, ar tikrai užkulisiuose jau planuojama, kaip atrodys naujoji valdančioji dauguma.

– Partijos skyriai jau kelia kandidatus į prezidentus, jūsų pavardė minima dažniausiai. Ar turite priėmusi sprendimą dėl savo dalyvavimo rinkimuose?

– Ko gero, pati sau jau beveik esu priėmusi sprendimą, nes niekas negali manęs geriau pažinti, kaip aš pati. Iš tikrųjų visi trys ateinantys kitų metų rinkimai yra be galo svarbūs visoms politinėms partijoms – žinoma, ir mūsų, socialdemokratų, partijai. Dabar kaip tik skyriuose vyksta kandidatūrų kėlimai – tiek į prezidento, tiek į Europos Parlamento (EP) narių, tiek į Seimo narių pozicijas. Taigi, tas procesas vyksta. Paskui dar bus reitingavimai, tarsimės, priimsime galutinius sprendimus. Matyt, apie Naujuosius metus jau bus daug daugiau aiškumo, tada galbūt ir šioje studijoje galėsiu pasakyti daug konkrečiau.

– Kaip jaučiatės, kai reikia grįžti nuo europinės darbotvarkės prie nacionalinės? Štai, ant nosies treji rinkimai, daug darbo.

– Tiesą pasakius, aš niekur ir nebuvau išvykusi, nes mano darbas yra Europos Parlamente, o gyvenu Lietuvoje – bendrauju su žmonėmis, rinkėjais, draugais, bičiuliais Lietuvoje. Man atrodo, niekada nebuvau atitrūkusi. Kaip dirbdama socialinės apsaugos ir darbo ministre sakydavau, kad penktadieniais išvažiuoju į Lietuvą, <…> lygiai taip pat dabar EP bei dirbdama Socialdemokratų partijos pirmininke ir vėl išvažiuoju į Lietuvą. Tikrai bendrauju su žmonėmis – štai, visai neseniai buvome Kupiškyje, vyko labai graži miesto šventė, mūsų, socialdemokratų, ten buvo labai daug. <...> ir pašokom, ir pasiginčijom, ir padainavom, ir paragavom giros.

Aš manau, kad kiekvienam politikui būtinas tiesioginis bendravimas su žmonėmis, nes kitaip tu atitrūksi. <…>. Konservatorių kandidatas mero rinkimuose Kupiškyje liko tik 4 vietoje – tai dar kartą parodo, kad žmonėms nepriimtina arogantiškas bendravimas, pasakymai, kad mes žinome geriau, jūs nesikiškite, neįsiklausymas į bendruomenes, į nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų nuomonę. Sakyčiau, kad tai dabartinės valdančiosios daugumos, ypač konservatorių, klaida, ar jų toks bendravimo būdas... Tai atstumia žmones. <…>. Žmonės vis labiau suvokia, kad ta centrinė valdžia, dabartinė valdančioji dauguma, kurie dirba dabar, neatliepia žmonių lūkesčių. Tai yra blogai, todėl jie renkasi kitą alternatyvą.

– Valdžia niekada nebūna mylima, be to, veikia tas žinomas „švytuoklės“ principas. Kairiosioms partijoms dabar palankus laikas, tą rodo ir reitingai. Gal būtent tai gali jus pačią paskatinti apsispręsti dalyvauti prezidento rinkimuose? Yra spekuliacijų, kad jūs nelabai veržiatės, nelabai norite. Tačiau kokios yra alternatyvos, jei ne jūs?

– Pirmiausia pasakysiu vieną dalyką: aš politikoj esu jau labai seniai, labai daug metų. Kokią poziciją beužimčiau, kur bebūčiau, kur mane žmonės išrinktų, kur partijos bičiuliai pasitikėtų, aš visą laiką labai pasveriu. Visą laiką pasverdavau, apmąstydavau, nes lieku ir liksiu tos nuomonės, kad kiekvienas žmogus, kokios pozicijos jis siektų, norėtų būti, kur jį kas nors deleguotų, pirmiausia pats turi pasverti, ar sugebės, ar tinka tam darbui, ar gali jį tinkamai atlikti. Kiekvienas turi būti savo vietoje – ar tai būtų politika, ar tai būtų kultūra, ar tai būtų koks nors šou verslas, ar žiniasklaida, ar privatus verslas. Visą laiką aš tai sveriu ir visą laiką sversiu iki pat paskutinės akimirkos, ir tik tada bus sprendimas.

– Jau apie dalyvavimą paskelbė Šimonytė, Veryga, Tutkus, neabejojama dėl Nausėdos, nemaža galimybė, kad dalyvaus ir Vėgėlė. Visi jie, išskyrus Šimonytę, yra save priskiriantys prie politinės kairės. Ar čia dar yra erdvės socdemų kandidatui?

– Manau, tos erdvės visą laiką yra, nes visgi didžiojoje Lietuvos dalyje yra žmonių, linkusių į centro kairę. Jiems ne tas pats, kas bus šalies vadovas, kas Vyriausybei vadovaus, koks, galų gale, bus ministrų kabinetas ar kokie bus Seimo nariai. Konkurencija nėra blogai, aš manau, kad blogai, kai nėra absoliučiai jokios konkurencijos, – tu tiesiog gali užmigti ant laurų ir galvoti, kad čia aš vienas pats sau labai gražus, ir viskas okay. Taip nebūna. Aš visada sakau, kad konkurencija politikoje, tarp politinių partijų, yra labai geras dalykas, nes tai verčia dirbti labiau sutelktai, apgalvoti kiekvieną sprendimą, nepadaryti klaidų, neprižadėti to, ko tu niekada gyvenime negalėsi įgyvendinti. <…>. Ta konkurencija yra sveikintinas dalykas visomis prasmėmis.

– Andrius Kubilius kiek anksčiau rašė: „Nausėdos bandymai sau palengvinti kelią, siekiant gauti socialdemokratų paramą dar prieš pirmąjį turą, jiems nekeliant savo kandidato, ir socialdemokratams, ir pačiam Nausėdai gali tapti dideliu galvos skausmu.“ Ką čia tariatės su prezidentu konservatoriams už nugarų?

– Aš paklausčiau, su kuo čia tariasi mano kolega Europos Parlamente Andrius Kubilius. Jis neva yra Europos Parlamente, tikrai dirba, bet visą laiką paleidžia kokį komentarą kaip kokią antį, – kad konservatoriai ir kitą kadenciją valdys Lietuvą, nes yra nepakeičiami, dabar – kad su kažkuo tariasi socialdemokratai. Šmaikštuolis tas Andrius. Mes ėjome visai neseniai su juo oro uoste ir jis šmaikštavo: „Vilija, tai kaip čia dabar bus? Su Ingrida konkuruosit? Kaip būtų faina.“ Sakiau, kad pagalvosim. Tai tiesiog jis paleidžia [tokią mintį – aut. p.], kad visi kartotų. Matote, ir jį visi kaip klasiką cituoja, neva iš tikrųjų žino, kaip bus. Na, jis tuo ir naudojasi.

– Tada atsiribokime nuo jo, bet ar jūs, kaip opozicinių socdemų, didžiausios partijos, lyderė, palaikote kontaktą su prezidentūra?

– Sakyčiau, kad tie kontaktai yra minimalūs – tuomet, kada prezidentas kviečia į kokį pasitarimą, jis kviečia ne atskirai opozicines partijas ar frakcijas, o visų partijų ar frakcijų atstovus. Tada ir dalyvaujame. Jokių individualių susitikimų pastaruoju metu tikrai neturėjau.

– Na, Nausėdai iš tiesų būtų mažesnė konkurencija, jei nebūtų socdemų kandidato, bet ar tai apskritai realus scenarijus, kad didžiausia partija neturėtų savo kandidato prezidento rinkimuose?



– Gal ir nerealus. Iš tikrųjų – gal sunkiai suvokiamas, bet įsivaizduokite, ko gyvenime nebūna šiais laikais...

– Tai jūs neatmetate to?



– ...atsibundi vieną rytą ir pamatai, kad visiškai kitos spalvos tau matyti, visiškai kiti sprendimai. Aišku, negali būti jie spontaniški, nepamatuoti, tokie, kad aš dabar nusprendžiau, taip pasakiau per feisbuką, ir man visa partija, kolegos nerūpi. Aš taip niekada nedariau ir tikiuosi, kad nedarysiu, nes turiu per daug gyvenimo išminties.

– Socdemai dabar yra pirmose reitingų lentelių vietose, tačiau tai ne naujiena. Tai – ne pirmas kartas, kada socdemai pirmauja reitingų sąrašuose prieš Seimo rinkimus, o rezultatas nebūna toks geras. Kokius realius socdemų šansus matote Seimo rinkimuose?



– Yra reitingai, kurie jau ne vienus metus pagal įvairių institucijų daromus tyrimus rodo, jog žmonės labiausiai pasitiki socialdemokratais. Tai, matyt, parodė ir praėję šių metų savivaldos rinkimai, kur tikrai didžiulis žmonių pasitikėjimas mumis buvo: 17 merų, šimtu daugiau mandatų, nei buvo prieš tai buvusiuose rinkimuose. Ačiū žmonėms už tą pasitikėjimą. Dabar vyksta dveji pirmalaikiai: Raseiniuose vienmandatės [į Seimą buvo išrinktas LSDP atstovas Matas Skamarakas – aut. p.] arba Kupiškio mero, tai iš tikrųjų rodo žmonių pasitikėjimą socialdemokratais. <...>. Dėl to turime dirbti, turime stengtis, visi būti vieninga ir stipri komanda, turi dirbti mūsų žmonės vietose ir turime girdėti, matyti žmones, kad nepridarytume tokių klaidų, kurias daro dabartinė valdančioji dauguma. Pasižiūrėkite, koks chaosas, pavyzdžiui, yra sveikatos sistemoje: susidaro toks įspūdis, kad pas gydytoją konsultacijos galima patekti vos ne po mirties. Negalima taip sakyti, bet realybė tokia. Arba, kita vertus, eiles gali „apšokti“ tas, kuris turi daug pinigų, nes gali nueiti į privačią kliniką. O ką daryti tiems, kurie neturi daug pinigų?

Blogai darosi ir švietimo sistemoje. Mokytojai išėjo į streiką: palaikyti juos ar ne? Ne apie tai kalba. Aš, kaip partijos pirmininkė, dar prieš įspėjamąjį streiką buvau susitikusi su visų švietimo profesinių sąjungų vadovais, ir jie man pasakė, kad mūsų niekas negirdi, su mumis niekas nesikalba, nevykdo politinių partijų susitarimo. Ką pasiekė mūsų mokytojai? Tai, kad atsibudo pagaliau ir švietimo ministras, ir premjerė, – pradėjo tartis, skaičiuoti, kada čia tie atlyginimai gali būti padidinti. <...>. Kalbėjau ne su vienu mokytoju. Patys sakė, kad retas kuris dirba vienu etatu, – 1,3 ar 1,5 etato. Tai kokia čia dabar yra apgavystė?

– Mokytojai streikavo ir per praeitą kadenciją. Tai yra ilgalaikės politikos mokytojų atžvilgiu pasekmė, bet pakalbėkime tiesiogiai apie biudžetą. Išplatintame pranešime biudžeto projektą socdemai vadina „konservatorių rinkiminiu vakarėliu“. Sakote, kad biudžetui reikia ilgalaikių papildomų pajamų, bet prieštaraujate naujiems mokesčiams. Kokias tikslias priemones, kad būtų surenkamos papildomos pajamos, siūlytumėte jūs?

– Ką daryti? Pirmiausia, ką reikėjo daryti ne šiandien, pristatant ateinančių metų biudžetą, o jau metai ar dveji atgal, – dabartinė valdančioji dauguma vienu iš svarbiausių sprendimų laikė mokesčių reformą. Pradėjo dirbti ši dauguma, sukūrė grupę, kuri dirbo, dirbo ekspertai ir [žadėjo – aut. p.], kad bus parengtas mokesčių reformos paketas. Laukėme, laukėme... Vieną kartą pandemija sutrukdė – gal visi sirgo kovidu? Kitą kartą karas sutrukdė – ar išėjo kariauti? Čia yra pasiteisinimas. Galų gale, baigiasi kadencija, išeina visi į rinkimų tiesiąją, ateina valdančioji dauguma su biudžeto projektu ir neva reforma. Nėra ten jokios reformos. Ten kažkokie kosmetiniai pataisymai, kurie tikrai jokios pridėtinės vertės nesukurs, kad iš tikrųjų žymiai būtų papildytas biudžetas ir jo pajamos, kurių reikia ir sveikatai, ir mokytojams, ir švietimui, kultūrai, – bet kam.

– Štai, siūlomas nekilnojamojo turto mokestis.

– Taip. Dabar žiūrime į tokį dalyką: nieko neišėjo su ta mokesčių reforma. Svarbiausia, kad pati valdančioji dauguma, Laisvės partija, pasakė, jog nepalaikys nieko. Neaišku, kiek dar ir Liberalų sąjūdis palaikys. Tai ką, lieka vieninteliai konservatoriai, kurie neva dirbo trejus metus, bet nieko nepadarė.

Dėl nekilnojamojo turto (NT) mokesčio – va, čia įdomu. Pasakysiu tokį dalyką: kaip jau didžiulę patirtį turinti politikoje aš nesuprantu, niekada nesupratau. Taigi dirbo trejus metus ta darbo grupė, kuri rengė visą mokesčių reformos paketą. Jame buvo ir NT mokestis. Parengė tą pasiūlymą dėl nekilnojamojo turto, velnias vėl galvą ten nusilaužtų, nes žmogus ne specialistas, keletą kartų tos formulės neperžiūrėjęs, nieko nesuprastų. Nieko nesuprastų, nes mokesčiai ten gana neaiškūs ir painūs bei absoliučiai neteisingi. Jei tu Nidoje, kitur, kur brangus nekilnojamasis turtas, išvesi tas siūlomas medianas, išeis taip, kad turėsi turtą už milijoną eurų, o NT mokesčio nemokėsi, bet kitoje pusėje marių, Šilutėje, už gerokai mažesnį, 100 ar 200 tūkst. eurų vertės, turtą jau mokėsi mokesčius. Neteisinga yra, tam pritarti negalime.

Žiūrėkit, kas įvyksta: pateikia rugsėjo mėnesį finansų ministrė mokesčių reformos ir NT mokesčio paketą. Pasirodo, niekas netinka: per naktį sugalvoja konservatorių atstovas, Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Lingė, kad toks projektas netinka, reikia viską apversti, nes projektas padarytas neteisingai, ir per naktį kažką sugalvoja. Klausykit, tai kur buvo anksčiau? Dabar jau pritaria ir Finansų ministerija – iš tikrųjų, kaip dabar bus gerai. Jie gal tarpusavy nesišneka? BFK pirmininkas nedalyvavo toje mokesčių veikloje, nesiuntė kokių nors patarimų? Nenagrinėjo to įstatymo projekto? Ar niekas nematė? Kaip vienas iš Liberalų sąjūdžio senbuvių, Eugenijus Gentvilas sako: „Iš tolo mums parodė kažkokias skaidres, nieko nesupratom, ir viskas.“ Taip buvo, cituoju.

– Tai gal jums reikia siųsti savo pasiūlymus?



– Dar kartą noriu pasakyti: negalima pritarti tokiems projektams, kurie per naktį apsiverčia, yra neišdiskutuoti ir kur yra tik vienas savivaldą kabinantis dalykas: ai, tai savivaldai suteiksim saldainiuką – daugiau teisių, kadangi pati savivalda viską nusistatys. Negalima šitaip žaisti su mokesčiais. Reikia įsikalti vieną pagrindinę taisyklę, ką man Europos Parlamente jau įkalė mano kolegos skandinavai: niekas nė vienoje valstybėje nenori mokėti mokesčių, bet visi visą laiką turi žinoti, kas tau grįžta atgal, jei tu tuos mokesčius moki. Kokią naudą tu iš to gauni, kodėl taip turi būti.

Mokesčiai turi būti aiškūs, suprantami žmonėms ir suteikti naudą – papildyti valstybės kišenę bei gerai finansuoti viešąsias paslaugas. Kaip dabar – kas kur nueina, darosi visiškai neaišku, nes vis daugiau viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinių) yra privatizuojama. Kitaip tariant, skiriama tik tiems, kurie turi daug pinigų, o gaunantiems mažas ir vidutines pajamas žmonėms, kurių mūsų valstybėje yra dauguma, jos tampa nebeprieinamos arba nekokybiškos.

– Koks tada yra kelias? Kokios yra tvarios priemonės, kurios būtų ir socialiai sąžiningos, ir suprantamos, ir aiškios? Aplinkosauginiai mokesčiai? Kaip papildyti tą aruodą?



– Galiu vieną dalyką paminėti, kuris būtų labai suprantamas, labai aiškus ir paprastas. Nesu finansininkė, bet pasakysiu, kaip suprantame: jeigu tu turi dideles pajamas, daug uždirbi, gauni dideles pajamas iš kapitalo, dividendų, darbinių santykių ir t. t., tu ir moki daug daugiau.

– Progresiniai mokesčiai.



– Progresija. Kaip bepavadinsi, bet čia yra teisingas mokestis. Negalima naštos sukrauti ant vidutines pajamas gaunančių žmonių. Dabar neva kažkaip patobulintas tas Vyriausybės projektas, diskutuojant tarpusavy, <...> ir, pasirodo, tiems, kurie labai daug uždirba, pamažino tą procentą, tą kartelę, bet užkrovė ant vidutines pajamas gaunančių asmenų. Tai neteisinga. Negarbinga. Tai yra absoliučiai neišmintinga.

– Grįžkime prie politinių dėlionių, nuo ko ir pradėjome šį interviu. Jei socdemams tauta patikėtų mandatą formuoti naują valdančiąją koaliciją, ką dabar rodo reitingai, ar jūs svarstytumėte aktyviai įsitraukti į naujos Vyriausybės formavimą, nesvarbu, kuria forma?

– Yra keletas momentų. <...>. Pirmiausia viskas yra mūsų žmonių, rinkėjų, rankose, absoliučiai viskas. Negalima užbėgti už akių, užsidėti karūnos – kai kas kažkada jau buvo užsidėjęs karūną ir paskui teko žiauriai pralaimėti. Taigi atiduodame viską spręsti mūsų žmonėms: jie nuspręs, pasitikės, rinks mūsų partiečius į Seimą, tada mes ir svarstysim viską.

Aš esu iš tų žmonių, visą gyvenimą tokia buvau, kuri niekada nelikau nuošalyje. Ir nebebūsiu, matyt, niekada nuošalyje. Visą laiką išmintingai viską apmąstysiu ir priimsim tuos sprendimus, kurie tikrai labiausiai reikalingi žmonėms.

– Užkulisiuose, bendraudama su skirtingų opozicinių jėgų atstovais, girdžiu tokį lūkestį, kad kitą valdančiąją koaliciją galėtų formuoti socdemai, demokratai ir liberalai. Ar socdemai galėtų dirbti, pavyzdžiui, su liberalais?

– Na, žmonės turi išrinkti. Liberalus turi išrinkti, turi išrinkti „Vardan Lietuvos“ partijos atstovus, valstiečių atstovus, socialdemokratų atstovus – tada apie visokias koalicijas ir bus svarstoma. Dabar iš anksto svarstyti, neperšokus per griovį sakyti „op“, man netinka iš principo. Ir nepralaušit manęs – man iš principo netinka tokie dalykai. Ką ten pamąstom, apgalvojam, tai tų pamąstymų gali būti visokių, bet iš tikrųjų jus patikinu, kad jokių sprendimų, jokių diskusijų nėra, neoficialios vyksta nebent ne su manimi. Aš labai nemėgstu užkulisinių dalykų.

– Politikoje tai neišvengiama.



– Sutinku, kad neišvengiama, bet aš visada stengiuosi žaisti garbingai. Kiek man sekasi, nežinau, bet tikrai garbingai. Tiesą sakant, paskui dėliosime visas koalicijas, bet pirmiausia reikia laimėti Seimo rinkimus. Viskas čia yra žmonių rankose ir valioje. <...>.

– Šiandien, prieš mūsų interviu, čia, Delfi, sutikome kitai laidai besiruošiantį Gediminą Kirkilą. Jūs buvote vienoje partijoje. Ar nebuvo, ruošiantis rinkimams, tokių minčių, kad reikėtų pasikalbėti su kolegomis, kurie anksčiau buvo kartu partijoje, ar čia jau nebeįmanoma žengti atgal?

– Kaip matėte, mes su G. Kirkilu labai gražiai pasisveikinom ir į žanduką pakštelėjome vienas kitam, ir toliau labai gražiai bendraujame. Be jokio pykčio, jokios agresijos – taip, kaip ir turi būti. Politikoje nėra nei amžinų priešų, nei amžinų draugų. Atvejų galbūt būna visokių: yra žmonių, kurie kažkada išėjo iš partijos, yra, kurie jau sugrįžo atgal pagal visas mūsų taisykles. Kiekviena partija, taip pat ir mūsų, yra gyvas organizmas. Vieną kartą vieni išeina, kitą kartą kiti ateina, nuolat pasipildo, bet čia ir yra mūsų stiprybė: mes visada visi esame atviri. Labai kviečiame į partiją ateiti kuo daugiau jaunų žmonių, nes pasaulis itin judrus, globalus. Reikia naujos minties, progreso, naujų idėjų. <...>.

– Šių metų Europos Parlamento (EP) rinkimai bus išskirtiniai, nes vyks ne kartu su kitais rinkimais. Pavyzdžiui, konservatorių elektoratas paprastai yra labai lojalus. Kiek LSDP tikisi gauti mandatų šiuose rinkimuose?



– Niekas negali dabar pasakyti, kiek tauta tų mandatų skirs, 11 vietų yra. Tikrai labai mažai. Atsimenu, 2009 metais, kai EP rinkimai irgi nesutapo su prezidento rinkimais, rinkėjai socialdemokratams skyrė 3 vietas EP. Labai norėčiau tikėtis, kad ir šį kartą rezultatas nebus blogesnis, tačiau dėl to reikia stengtis, padirbėti. <...>. Bet viena, ką norėčiau palinkėti rinkėjams ir Delfi žiūrovams: turime rinkti proeuropietiškus kandidatus, partijų atstovus, nes mums reikia stiprios ES, stiprios Europos, ypač vertinant Lietuvos geopolitinę situaciją ir apskritai procesus, kurie vyksta aplink mus bei pasaulyje. Tą stiprią ES tikrai garantuoja taip pat ir socialdemokratai.

– Ačiū už pokalbį.