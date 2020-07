Besilaukianti moteris buvo šokiruota pavaduojančio ministro sprendimu: Elvinai, o jūs turite vaikų?

A. Simanavičiūtė viešame feisbuko įraše pasidalino savo išgyvenimais. Pasak jos, pandemija visus paveikė skirtingai. Vieniems ji, paprastai sakant, kirto per kišenę, kiti liko atskirti nuo šeimų, dar kiti miršta negaudami reikiamo gydymo ir taip toliau.

„Artimiausi mano draugai su manim kartu laukė ilgai užtempto LR vyriausybės sprendimo dėl mano draugo atvykimo į Lietuvą dalyvauti mūsų vaiko gimime. Ilgai vyko susirašinėjimas su ministerija, dokumentų rengimas, skambučiai, prašymai greičiau svarstyti, nes padėtis nuolat kinta, o gimdymas jau čia pat. Tokiais momentais labai norisi būti kartu. Atrodo, net aiškinti nereikia, nes tai just savaime suprantama“, – teigė ji.

Tačiau, rašė A. Simanavičiūtė, likus 5 dienoms iki numatyto gimdymo jos prašymą pagaliau svarstė ir, paprieštaravus Vidaus reikalų ministrę pavaduojančiam Elvinui Jankevičiui, atmetė, nes anot ministro, šeimų susijungimas nėra pakankamai rimta priežastis leisti į Lietuvą atvykti ne ES piliečiui.

„Taip bent jau buvo galima suprasti, nes daugiau argumentų išsakyta nebuvo“.

Neslėpdama savo nusivylimo, rinkodaros vadovė viešai klausė ministro, ar jis supranta, ką reiškia vaiko atėjimas į šį pasaulį.

„Elvinai, o jūs turite vaikų? Jei taip, tai gaila, galbūt nereikėtų, kai jie mažiau svarbūs nei Kėdainių gamyklos įrangos remontas. Ir nesvarbu, kad gauja covidu užsikrėtusių Uzbekistano piliečių atvyksta be problemų, nesvarbu, kad tolimųjų reisų vairuotojai siaučia pasienio miestuose minimaliai nepaisydami saviizoliacijos. Va taip kartais būna, kad patį svarbiausią ir gražiausią gyvenimo momentą sugadinti gali pavaduojantis ministras be argumentų, o just because? Tai ačiū jam!“, – sarkastiškai dėkojo ji.

„Kai jau galvojau, kad Lietuvoje taip gera... Neturiu žodžių apsakyti kokį gilų nusivylimą jaučiu savo valstybe ir jos pamatinėmis vertybėmis“.

BNS ryte pranešė, kad kad dokumentų derinimo metu viskas vyko sklandžiai. Ji tikisi, kad Ministrų kabinetas pakeis savo poziciją.

„Toks sprendimas mane labai šokiravo. Tai buvo labai ilgas procesas – aš derinu dokumentus nuo kovo mėnesio ir bendradarbiavome su daug skirtingų institucijų, pateikėme daug ir įvairių dokumentų“, – BNS sakė rinkodaros direktorė Austėja Simanavičiūtė.

Jos teigimu, dokumentai vyro atvykimui buvo derinami dar nuo kovo mėnesio, prašymas sulaukė patvirtinimo įvairiose institucijose. „Kelias buvo pakankamai ilgas ir jis kažkokiu rankos mostu buvo nubrauktas – tai buvo netikėta. Atrodė, kad pavaduojantis ministras buvo absoliučiai neįsigilinęs į situaciją“, – pridūrė ji.

„Tikiuosi, kad pavyks bent jau išsiaiškinti priežastis, nes tai absoliučiai nebuvo argumentuota – net nežinau, kaip dar galima jį užginčyti“, – teigė rinkodaros direktore dirbanti moteris.

Jos teigimu, svarbus ne tiek dalyvavimas pačiame gimdyme, bet ir procesas, einantis po to, todėl ji teigia, kad buvo pasiruošta ir privalomai dviejų savaičių izoliacijai.

„Man tai žinoma ir mes esame tam pasiruošę. Prašydama, kad mano vyras atvyktų, aš galvojau apie formalumus, kuriuos sukelia vaiko gimimas – reikia gimimą, užregistruoti pripažinti tėvystę. Aš neprašau, kad atvyktų dalyvauti gimdyme kaip kažkokioje šventėje – padalyvauju ir važiuoju namo. Ne, ne taip – tai yra procesas, tai yra mažas vaikas, tai yra šeima“, – kalbėjo A. Simanavičiūtė.

„Gyvenime tai toks įvykis, kuris turėtų kelti džiaugsmą, norėtųsi jį ramiai išgyventi, o dabar teks išgyventi vienatvėje“, – pridūrė ji.

Hurgadoje gyvenanti moteris taip pat teigė į Lietuvą grįžusi vizitui pas gydytoją, tačiau negalėjusi grįžti atgal į Egiptą, nes buvo atšauktas skrydis, ji taip pat teigė, kad dėl koronaviruso pandemijos su vyru nesimatė jau pusmetį, neįvyko ir planuotos vestuvės.

Vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę pavaduojantis teisingumo ministras Elvinas Jankevičius Vyriausybės pasitarime trečiadienį paprieštaravo siūlymui leisti vyrui atvyktį į Lietuvą. Šį projektą pristatė vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius.

E. Jankevičius savo opoziciją Vyriausybėje grindė tuo, kad atvykti užsieniečiams galima „tik labai išimtiniais atvejais“.

E. Jankevičius ketvirtadienį Žinių radijui sakė, kad prašymas buvo atmestas, nes „viceministras labai blankiai pristatė šį klausimą“, ir užsiminė, kad sprendimas gali būti peržiūrėtas.

„Į kiekvieną situaciją reikia įsigilinti, ir į šią ir į kitas, tai ir padarysime“, – teigė ministras.

Spręs kitą savaitę

Vidaus reikalų ministerija klausimą dėl besilaukiančios lietuvės vyro atvykimo iš Egipto Vyriausybei žada teikti per kitos savaitės posėdį.

Apie tai BNS informavo vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės atstovė spaudai Božena Zaborovska-Zdanovič.

Jos teigimu, šiuo metu svarstoma ir galimybė pakartotinai teikti klausimą ir dėl sirų šeimos perkėlimo.

Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius sako, kad tai – šeimos politikos klausimas, kuris turi būti prioritetinis.

„Vaiko gimimas – tai svarbus įvykis kiekvienos šeimos gyvenime ir mūsų užduotis užtikrinti, kad šioje sudėtingoje situacijoje mama ir vaikas jaustų kuo didesnę paramą iš artimiausių žmonių, visų pirma iš būsimo tėčio“, – BNS atsiųstame komentare teigė viceministras.

„Vaikas turi teisę turėti tėvą šalia nuo pat pirmos gyvenimo akimirkos, o tėvas turi pareigą rūpintis savo vaiku.Tai šeimos politikos klausimai ir jie turi būti prioritetiniai tiek žmogiškąja, tiek politine prasme“, – pridūrė jis.