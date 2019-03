„Jūroje įgulos atliko artilerijos šaudymus į jūrinius taikinius ir plaukiojančią miną, atrėmė sąlyginio priešininko aviacijos smūgius“, – sakoma Baltijos laivyno spaudos tarnybos pranešime. Laivai taip pat atliko minavimą viename iš pratybų rajonų Baltijos jūroje. „Tuo metu pagrindinės Baltijos laivyno bazės traleriai įprastomis priemonėmis neutralizavo sąlyginius minų laukus“, – pridūrė kariškiai. Pratybose dalyvavo korvečių, mažųjų raketinių laivų ir katerių, didžiųjų desanto laivų, minu tralerių bei pagalbinių laivų. „Manevruose dalyvavo iš viso apie 15 laivyno karo ir pagalbinių laivų“, – nurodė laivyno spaudos tarnyba.

