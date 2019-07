Bakas: Skvernelis yra Seimo valdančiųjų partijų lyderių įkaitas

Dar neseniai V. Bakas teigė, kad 2020 m. Seimo rinkimams neplanuoja kurti naujos partijos, tačiau laidoje DELFI 11 politikas šių žodžių jau išsižadėjo. Tiesa, į klausimą, ar kartu su S. Skverneliu jau dėlioja naujus politinius ateities planus, parlamentaras atsakyti nenorėjo.

„Aš nenorėčiau spekuliuoti, kas bus toliau. Be abejo, jeigu mes turėsime visuomenės pasitikėjimą – premjeras, aš šiokį tokį – tai bus didžiulis pagrindas ir paskatinimas eiti į priekį“, – DELFI studijoje sakė V. Bakas.

Paklaustas, ar ėjimas į priekį gali būti naujos bendros politinės jėgos kūrimas ar nauja frakcija Seime, politikas to nei paneigė, nei patvirtino. „Nenorėčiau daugiau kalbėti apie tai, nes tai bus spekuliacijos ir vėliau bus interpretuojama“, – lakoniškai atsakė jis.

Nemano, kad Skvernelis LVŽS gali turėti politinę ateitį

Dar liepos 11 d. kalbėdamas „Žinių radijuje“ V. Bakas teigė, kad kurti naujos politinės partijos neketina. „Tikrai nieko neruošiu, jokios partijos kitiems Seimo rinkimams“, – radijo laidoje sakė politikas.

Tačiau dabar V. Bakas savo žodžių jau išsižada. „Aš taip niekada nesakiau, tiesą sakant. Niekada taip nesakiau, kad aš neketinu kurti kažkokios naujos partijos, tiesiog dabartiniu laikotarpiu reikia padaryti pauzę“ – laidoje DELFI 11 sakė jis.

Kalbėdamas apie premjero S. Skvernelio tolimesnį politinį kelią V. Bakas teigė abejojantis, kad ministras pirmininkas ateityje galės dirbti su „valstiečiais“.

„Kiek aš pažįstu premjerą, tai yra laisvas žmogus. (...) Pažiūrėkite, jo komandoje yra ir socialdemokratų partijos, ir konservatorių patarėjai. Aš žinau to žmogaus požiūrį į komandą, į veiklą. Jam bus sudėtinga dirbti tokioje frakcijoje. Aš manau, jis neturės frakcijos vadovybės paramos ir klausimas, ar tokiomis aplinkybėmis jam bus komfortiška toliau dirbti“, – kalbėjo ne sykį paties S. Skvernelio bendražygiu pavadintas V. Bakas.

Pasak Seimo nario, ministras pirmininkas „tapo valdančiųjų įkaitu“, todėl esą pasukti savarankišku keliu kol kas tiesiog negalėjo.

„Dabar, aišku, yra tokia situacija, kada mes galime matyti tik juodo ir balto. Dabar premjeras sprendžia sudėtingus politikos klausimus, jis tam tikra prasme yra Seimo valdančiųjų partijų lyderių įkaitas. Parlamentinėje valstybėje būtent Seimas formuoja Vyriausybę arba duoda tą toną, kokia bus Vyriausybė. Tam tikra prasme jis turi elgtis garbingai, nes dabar, kada yra tas pereinamasis laikotarpis, atsitraukti ir viską mesti premjerui tikrai būtų neišmintinga. (...)

O toliau, aš manyčiau, kad jeigu partija nesikeis, o panašu, kad to neįvyks, nemanau, kad jis čia gali turėti politinę savo ateitį ir politinę perspektyvą (...)“, – teigė politikas.

Prakalbo apie užkulisinius susitarimus

Pranešęs apie pasitraukimą iš „valstiečių“ frakcijos Seime V. Bakas teigė, kad pasitrauks ir iš NSGK pirmininko posto, kuris priklauso valdantiesiems. Čia V. Baką kaip komiteto pirmininką stojo ginti Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai su Gabrieliumi Landsbergiu priešaky.

Pasak TS-LKD frakcijos ir NSGK komiteto nario L. Kasčiūno, V. Baką „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis esą bando patraukti ne tik iš šio komiteto pirmininko posto, bet ir iš komiteto apskritai.

„Tai, ką mes girdime, yra labai aiškus planas ne tik pašalinti poną Baką iš pirmininkų, bet ir užkirsti jam kelią apskritai dalyvauti komiteto veikloje. Tas planas yra labai gerai apgalvotas. (...) Bandoma užsiauginti raumenis ir rytoj turbūt bus bandoma inicijuoti nepasitikėjimą komiteto pirmininku ir tada bus balsavimas komitete“, – laidoje kalbėjo L. Kasčiūnas.

Politikas mano, kad R. Karbauskis tikisi, jog V. Baką patraukti iš NSGK pirmininko posto pavyks po balsavimo komitete, tačiau Seime dėl to esą vyksta ir užkulisiniai susitarimai.

„Po to per kvotas ir per kitus tokius užkulisinius susitarimus su kai kuo iš mišriosios grupės padaryti taip, kad pono Bako visiškai neliktų komitete, nes mišrioji grupė turi vieną vietą komitete, bet ten jau numatytas kitas asmuo. Mūsų žiniomis, tai Rimas Andrikis“, – laidoje teigė TS-LKD narys.

Jo teigimu, V. Bakas jau yra sulaukęs pasiūlymo dirbti žemės ūkio komitete, kas pasak L. Kasčiūno, yra sąmoningas politiko pažeminimas.

Paklaustas, ar tokio pasiūlymo V. Bakas iš tiesų sulaukė, politikas atsakė: „Gal čia yra detalės. Aišku, kad aplink komitetą vyksta keisti dalykai. (...) Šiandien ryte sulaukiau siūlymo iš mišrios frakcijos pirmininko pasitraukti iš komiteto. Aš klausiu – kas čia dabar atsitiko, kodėl? Aš sakau, dėl to ir abejoju, ar ponai „valstiečiai“ turi daugumą, nes jeigu reikia prašyti mišrios Seimo narių grupės pagalbos, kad mane atstatydintų, reiškia daugumos Seime nėra.“

Kasčiūnas: yra vienas niuansas, kuris gali pakeisti situaciją

L. Kasčiūnas, laidoje kalbėdamas apie V. Bako galimybes likti NSGK komitete, teigė pasigedęs S. Skvernelio pozicijos šiuo klausimu.

„Yra vienas niuansas, kuris svarbus šitame kontekste, kuris galbūt gali ir pakeisti situaciją – kol kas aš dar neišgirdau vieno svarbaus žodžio iš ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio. Ministras pirmininkas ir ponas Vytautas Bakas, mes puikiai istoriškai žinome, yra bendražygiai net dar anksčiau negu nuo Seimo laikų. (...) Man truputėlį, kas nuostabu šioje situacijoje, kad aš negirdžiu Sauliaus Skvernelio žodžio, kaip jis vertina situaciją, kai poną Baką bandoma patraukti iš komiteto vadovų pozicijos. Dar daugiau, bandoma patraukti iš komiteto apskritai.“

„Valstiečių“ lyderis R. Karbauskis anksčiau yra sakęs, kad V. Bako sprendimas palikti partijos frakciją jo nė kiek nenustebino, esą jau seniai buvo jaučiamas politiko palankumas konservatoriams.

„V. Bakas buvo vienintelis, kuris pasakė, kad jeigu mes sudarysime koaliciją su frakcija „Tvarka ir teisingumas“, jis išeis iš frakcijos. Man atrodo, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad V. Bakas nenorėjo šitos koalicijos būtent dėl to, kad galbūt tai santykis jo su konservatoriais ir noras, kad mes būtume mažumoje ir tiesiog kontroliuojami konservatorių partijos“, – anksčiau ELTAI kalbėjo R. Karbauskis ir pridūrė, kad nėra jokių šansų, kad V. Bakas liktų NSGK pirmininko posto.

Tuo tarpu pats V. Bakas įsitikinęs, kad pašalinti jį ne tik iš komiteto pirmininko pozicijos, bet ir iš NSGK apskritai R. Karbauskis bando kerštaudamas.

„Ponui Ramūnui Karbauskiui ir jo aplinkai reikia visiems parodyti, kas būna su tais, kurie viešai išdrįsta pareikšti kitokią nuomonę. Aš manau, čia yra pagrindinė užduotis, tai yra tam tikra žinutė pačiai partijai, kad ją mobilizuotų, ją sutelktų“, – savo poziciją dėstė parlamentaras. „Aš esu jau už pono Ramūno Karbauskio ir jo komandos vadybinės tolerancijos ribų“, – pridūrė jis.

Kaip laidoje tikino politikas, jis sieks likti NSGK komiteto nariu: „Man dabar tikrai yra principo reikalas, aš sieksiu likti komitete. Tikrai.“

Bakas: konservatorių frakcijos durys visada buvo atviros

Anksčiau TS-LKD pirmininkas G. Landsbergis V. Baką buvo pakvietęs prisijungti prie konservatorių frakcijos Seime.

„Esu ne kartą sakęs, kad mūsų frakcija yra atvira visiems Seimo nariams, kuriuos mes vertiname, kad jie yra Lietuvos pusėje. Ponas Bakas yra tą įrodęs savo darbais“, – sakė G. Landsbergis.

Pats V. Bakas komentuodamas šį kvietimą tokios galimybės kategoriškai neatmetė.

„Nuoširdžiai esu dėkingas už tokį pasiūlymą ir jos (konservatorių frakcijos durys – DELFI) atviros buvo visada. Kaip ir minėjau, kai darėme sprendimus, mes visada sulaukdavome ir konservatorių, liberalų, kitų frakcijų paramos, bet aš dabar norėčiau sau pasidaryti savo pauzę, apgalvoti visą situaciją.

Aš vis dar tikėjau, kad vis dėlto „valstiečiai“ grįš prie savo programinių nuostatų, tai norėčiau tiesiog apgalvoti, apsvarstyti, pasižiūrėti, kaip atrodys Seimo dauguma ir tada jau priimti kitus sprendimus“, – teigė Seimo narys.

Paprašius patikslinti, ar neatmeta galimybės prisijungti prie konservatorių frakcijos, V. Bakas atsakė: „Tiesiog tai, ką dabar pasakiau, gal tegul tokios formuluotės ir lieka.“