„Aušriečiai“ stojo ginti Žemaitaitį ir atsakė Nausėdai

„Kažkokių koalicinės sutarties sulaužymo požymių tikrai nematau. O kur Remigijus pasisakė apie korupciją Ukrainoje, tai visi mes tai žinome, visiems tai bado akis – pilna žiniasklaida. Turime ir atskirų kontaktų, per kuriuos ta informacija irgi pasiekia, tai fakto niekaip negalime paneigti“, – pabrėžė A. Gedvilas.

„Ir dėl to, ką jis šneka, manau, kad jis yra pasirengęs atsakyti už tuos žodžius. Patarimas visiems labai paprastas – pirmiausiai dirbti, važiuoti pas žmones ir to pasekoje, aš manau, kad tuose susitikimuose jie išgirstų dar ne to. Ir Remigijus Žemaitaitis, aš manau, pataptų angeliuku. Dabar visi oponentai sėdi užsidarę savo burbuluose ir galvoja, kad visi taip pat gyvena, kaip ir mūsų valdžia“, – pabrėžė jis.