Ataskaitoje užfiksuoti pažeidimai stebina kontrolierius: aplinkybės tiesiog žemina tiriamuosius

Seimo kontrolierius pastebi, kad Utenos ekspertinio skyriaus tiriamųjų valgymo įgūdžiai nėra puoselėjami bei lavinami, maistas tiekiamas į palatas, tačiau jose trūksta būtinojo inventoriaus (stalo, kėdžių), todėl tiriamieji priversti valgyti sėdėdami ant lovos, indus su maistu valgio metu laikyti ant palangės arba spintelių, kurių daugiavietėse palatose trūksta.

Seimo kontrolierius taip pat pastebi, kad ne visi palatose esantys baldai yra pritvirtinti prie sienų arba grindų, dauguma čiužinių nėra aptraukti neperšlampama medžiaga, kurią būtų lengva dezinfekuoti.

Ataskaitoje konstatuota, kad Utenos ekspertinio skyriuje esantys tiriamieji verčiami nuolat dėvėti pižamas, kas, Seimo kontrolieriaus vertinimu, neprisideda prie jų asmenybės ir savigarbos jausmo stiprinimo. Be to, tiek pižamos, tiek apatiniai drabužiai nėra individualizuojami. Seimo kontrolieriaus susirūpinimą sukėlė ir tai, jog nėra išduodami pasivaikščioti lauke reikalingi ir oro sąlygas atitinkantys drabužiai, o į Utenos ekspertinį skyrių atvykusiems tiriamiesiems nėra išduodama reikalingų higienos priemonių.

Nustatyta daugybė privatumo pažeidimų

Patikrinimo metu nustatyta itin daug privatumo pažeidimų paaiškėjus, jog dušo patalpos iš vidaus neužrakinamos, o viena iš tokių patalpų yra įrengta praeinamame koridoriuje su langu, pro kurį iš išorės matoma dušo patalpa. Seimo kontrolierius ataskaitoje konstatuoja, kad palatose įrengti sanitariniai mazgai (tualetai) taip pat neužtikrina tiriamųjų privatumo.

Ataskaitoje A. Normantas pastebi, kad šio skyriaus 1-ajame poskyryje budi tik vienas apsaugos būrio pareigūnas, nors pamainą turėtų sudaryti apsaugos būrio vadovas, budėtojas ir postų pareigūnai, o esant būtinumui – ir budėtojų padėjėjas. Kalbinti Utenos ekspertinio skyriaus darbuotojai reiškė susirūpinimą tiek savo, tiek tiriamų asmenų saugumu bei nuogąstavo, kad ne kartą buvo kreiptasi į atsakingas ministerijas, Policijos departamentą dėl įvardytų problemų, kurios tebėra nesprendžiamos.

Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad apsaugos būrio pareigūnai nevykdo jiems numatytų funkcijų: priimti ir įkurdinti naujai pristatytus asmenis; organizuoti ir kontroliuoti 1-ajame poskyryje laikomų asmenų pasimatymus su giminaičiais ir kitais asmenimis bei žiniasklaidos, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių atstovų lankymąsi 1-ajame poskyryje; organizuoti 1-ajame poskyryje laikomų asmenų pasivaikščiojimą ir leidimų režimą.

Įvertinęs patikrinimo metu nustatytas aplinkybes Seimo kontrolierius priėjo prie išvados, kad Utenos ekspertiniame skyriuje tiriamiems asmenims tinkamos materialinės sąlygos nėra užtikrinamos, pažeidžiamas tiriamųjų orumas bei jų privatumas.

Seimo kontrolierius taip pat priėjo prie išvados, kad Utenos ekspertiniame skyriuje teismo ekspertų darbo krūvis viršijo nustatytąjį, todėl galimai susidarė eilės teismo skirtoms stacionarioms teismo psichiatrinėms ekspertizėms atlikti. Be to, šio skyriaus darbuotojams nesudarytos sąlygos kelti profesinę kvalifikaciją, kas taip pat turi įtakos užtikrinant teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, Seimo kontrolierius konstatavo, kad Utenos ekspertinio skyriaus 1-ajame poskyryje tinkamai neužtikrinama laikomų asmenų apsauga, kas, be kita ko, sudaro prielaidas pažeisti šio skyriaus tiriamų asmenų bei darbuotojų teises bei kilti grėsmei jų sveikatai ir gyvybei.