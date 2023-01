Sausio 14 dieną Rusijos pajėgos surengė masinę ataką prieš Ukrainą, kurios metu Dnipro mieste buvo susprogdintos dvi devynių aukštų gyvenamojo namo laiptinės. Per šį smūgį žuvo daugiau kaip 20 žmonių ir daugiau kaip 70 buvo sužeisti. Tos pačios dienos vakarą Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius pareiškė, kad raketa, pataikiusi į devynių aukštų gyvenamąjį namą Dnipro mieste, buvo galimai numušta Ukrainos oro gynybos pajėgų, rašo „Meduza“.

„Ją numušė, ji nukrito ant laiptinės. Ji sprogo, kai nukrito, – per Marko Feigino laidą kanale „You-Tube“ pareiškė O. Arestovyčius. – Be to, yra problemų su aitriais dūmais – tai neabejotinas (Rusijos viršgarsinės sparnuotosios raketos) X-22 požymis, nes jai naudojamas itin toksiškas kuras. Ir tai, iš visko sprendžiant – čia reikės dar aiškintis ir aiškintis – tačiau galima daryti prielaidą, kad tai tapo papildomu žalos elementu – pats toksiškas kuras“.

O. Arestovyčiaus pareiškimą, esą šią raketą „numušė“ Ukrainos oro gynybos pajėgos, puolė cituoti daugelis Rusijos žiniasklaidos priemonių. Tačiau daugelis jų ignoravo patį Dniepro apšaudymą arba paskelbė tik trumpą žinią su nuoroda į Oleksijų Arestovyčių, neužsimindamos apie žmonių aukas.

Dnipro meras Borisas Filatovas savo „Telegram“ kanale sukritikavo O. Arestovyčių, pavadindamas jį „pamazgų burna“, ir paragino Ukrainos saugumo tarnybą „sureaguoti“ į Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjo pasisakymus. Kitame pranešime B. Filatovas O. Arestovyčių pavadino „blogiu“ ir „Volandu“.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadas, generolas leitenantas Mykola Oleščiukas savo ruožtu pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos „neturi ugnies priemonių, galinčių numušti tokio tipo raketas“. M. Oleščiukas taip pat nurodė, kad į daugiaaukštį pastatą pataikė raketa X-22, paleista iš Kursko srities.

Žalimas bandė apginti

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto dekanas, buvęs Konstitucinio teismo (KT) pirmininkas Dainius Žalimas feisbuke bandė apginti O. Arestovyčių, sakydamas, kad „neklysta tik tas, kas nedirba“.

„Pradžioje buvo ir tokių kalbų – 2022 m. kovo mėn. O. Arestovyčius tada pareiškė: Petro Porošenko išprovokavo karą tuo, kad narystę NATO įtvirtino Konstitucijoje (o paskatinom šias Konstitucijos pataisas mes). Dabar šiuo klausimu viskas pasikeitė – Ukrainos narystės NATO perspektyva praktiškai neabejojama.

Neklysta tik tas, kas nedirba. Matyt, taip reikėtų palydėti ir vakarykštį O. Arestovyčiaus pasisakymą apie tai, kad raketa Dnipre nukrito ant daugiabučio po to, kai ją numušė oro gynyba“, – feisbuke rašė D. Žalimas.

Arestovyčius: pranešė „draugas, buvęs oro gynybos pajėgų narys“

Ukrainos žiniasklaidos priemonės pastebėjo, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai anksčiau mažiausiai tris kartus skelbė, kad numušė tokias raketas. Ukrainos karinės oro pajėgos senuosius pranešimus apie numuštas raketas pavadino klaidingais.

Naktį į sausio 15-ąją O. Arestovyčius pareiškė, kad „niekas negali kaltinti Ukrainos“ už tai, kad raketa nukrito ant gyvenamojo namo.

„Kaip ir niekas nekaltino tuomet, kai Lenkijoje nukrito mūsų oro gynybos raketa, pražudžiusi du Lenkijos piliečius. Vienareikšmiškai yra kalta Rusija, ir jos kaltės negalima nei nuplauti, nei susilpninti. Visi puikiai supranta – nebūtų buvę Rusijos smūgio, nebūtų buvę tragedijos – nepaisant konkretaus jos puolimo mechanizmo“, – socialiniuose tinkluose rašė O. Arestovyčius.

V. Zelenskio biuro patarėjas pabrėžė, kad „namą Dnipro mieste sugriovė X-22 tipo Rusijos sparnuotoji raketa“, o priešraketinės gynybos raketa „nebūtų padariusi nė pusės tokios žalos“.

Kiek vėliau sausio 15 dieną O. Arestovyčius išplatino naują pareiškimą, kuriame paaiškino, kodėl Rusijos atakos dieną pranešė apie oro gynybos darbą Dnipre (vėliau O. Arestovyčius šį pranešimą ištrynė, bet „Meduza“ tebeturi jo kopiją). Pasak jo, apie tai jam pranešė „draugas, buvęs oro gynybos pajėgų narys“, kuris atakos metu buvo lauke.

„Jis man pasakė, kad 100 proc. girdėjo du sprogimus, ir pirmąjį atpažino kaip priešraketinės gynybos darbą. Iki šiol jis neklysdavo. Jis buvo įsitikinęs, kad raketą numušė“, – rašė O. Arestovyčius.

Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas pažymėjo, kad Marko Feigino laidoje dalyvavo „snūduriuodamas ant kojų ir vos vartydamas liežuvį“. „Žmonės, aš tiesiog pavargau. 320 dienų tiesioginių vakarinių transliacijų, neskaitant likusio darbo, nuolatinės miego stokos, nuolatinio informacijos antplūdžio, komandiruočių. Milijonai kontaktų per dieną“, – teisinosi jis.

Savo atsiprašymą atšaukė

O. Arestovyčius pripažino, kad jo „pranešimas“ turėjo skambėti kitaip: „Yra versija, kad numušė priešraketinės gynybos raketa. Tai liudytų tokie ir tokie požymiai. Yra ir kita versija – tiesioginis smūgis į namą“. V. Zelenskio kanceliarijos patarėjas manė, kad jei būtų buvęs „šiek tiek žvalesnis“, būtų „išvedęs“ tokią pokalbio liniją.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo paskelbęs savo pareiškimą, O. Arestovyčius socialinėje žiniasklaidoje parašė, kad „atšaukia savo atsiprašymą“. „Žiūrėkite [laidos su M. Feiginu vaizdo įrašą] nuo 03:55 iki 04:05. Aš aiškiai du kartus pasakau: „iš visko sprendžiant“ ir „dar aiškintis ir aiškintis“. Tai yra, net ir būdamas itin nuvargęs, į savo pasisakymą įtraukiau išlygą – kad mano prielaida apie priešraketinės gynybos raketą yra tik versija, kurią dar reikia patikrinti. Refleksų nepragersi“, – pareiškė O. Arestovyčius.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas, pulkininkas Jurijus Ignatas per Ukrainos televiziją sakė, kad Oro pajėgos ragina visus elgtis atsargiai, komentuojant Ukrainos oro gynybos pajėgų darbą. „Jūs matote, kas vyksta Dnipro mieste, Rusijos propaganda sumaniai naudojasi bet kokių žmonių, tiek artimų valdžiai, tiek kitų žmonių pareiškimais, kad vykdytų prieš mus informacinį karą“, – pažymėjo jis.