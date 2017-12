Sekmadienio vakarą suskaičiavus balsus iš visų 37 apylinkių, I.Lunskienė surinko 48,07 proc. rinkėjų balsų, antrojoje vietoje likęs Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovas K.Traškevičius užsitikrino 15,88 proc. rinkėjų palaikymą. Iš viso Sekmadienį vykusiuose Marijampolės tarybos nario-mero rinkimuose balsavo 24,62 proc. rinkėjų - balsavimo teisę šiuose rinkimuose iš viso turi 48 tūkst. 817 savivaldybės gyventojai. Pakartotiniai rinkimai vyks po dviejų savaičių. Dėl Marijampolės mero posto rungėsi šeši partijų iškelti ir du savarankiški kandidatai. Be minėtų dviejų, mero posto siekė Gediminas Akelaitis (Centro partija), Karolis Dvylys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Dobilas Sinkevičius („Tvarka ir teisingumas“), savarankiškas kandidatas Gintaras Skamaročius, Saulius Skinkys (Liberalų sąjūdis), savarankiškai išsikėlęs Algis Žvaliauskas. Kad meras būtų išrinktas pirmajame ture, rinkimuose turėjo dalyvauti daugiau nei 40 proc. visų registruotų rinkėjų, o už kandidatą turėtų balsuoti daugiau nei pusė dalyvavusiųjų. Jei aktyvumas neviršija 40 proc., kandidatas turi būti surinkęs bent penktadalį visų registruotų rinkėjų balsų. Nauji rinkimai Marijampolėje rengiami, nes kovą mirė savivaldybės meras socialdemokratas Vidmantas Brazys.











176 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.