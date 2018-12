„Agrokoncerno grupė“, reaguodama į viešumoje pasirodžiusią informaciją, jog užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl bendrovės „Agrokoncernas“ į Lietuvą importuotų trąšų, kurių gamintojas – „Minudobreniya“, pareiškia, kad tokį ministro žingsnį ir komunikaciją vertina kaip sąmoningą ir kenkėjišką veiksmą, be kita ko, diskredituojantį valstybės institucijas“, – rašoma bendrovės pranešime. Pagrindinis „Agrokoncerno“ akcininkas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas R. Karbauskis, bet jis sako, kad valdymo teises yra perleidęs. Pasak „Agrokoncerno“, ministras nepaaiškina, kokiu teisiniu pagrindu kreipėsi į prokurorus, o savo komentaruose minėdamas tik šią bendrovę, sudaro įspūdį, esą įmonė yra padariusi nusikalstamas veikas. Susiję straipsniai: Karbauskis apie URM žingsnį: tai daroma todėl, kad žodžiai prokuratūra ir Karbauskis gerai limpa Dėl „Agrokoncerno“ Lietuvos užsienio reikalų ministerija kreipėsi į prokuratūrą „Todėl „Agrokoncerno grupė“ kreipiasi į prezidentūrą ir ministrą pirmininką prašydama įvertinti užsienio reikalų ministro elgesį. Be to, „Agrokoncernas“ ragina bendrovei ir visuomenei atskleisti teisinius kreipimosi į prokuratūrą pagrindus bei nurodyti, ar į prokuratūrą buvo kreiptasi ir dėl kitų Lietuvos bendrovių, importavusių „Minudobreniya“ gaminamas trąšas“, – teigia bendrovė. „Agrokoncerno grupės“ generalinis direktorius Valdas Eimontas teigia, kad vienos įmonės išskyrimą Lietuvos ir ES rinkoje bei visuomenės dėmesio sutelkimą tik į šią įmonę vertina kaip sąmoningą politikų kenkimą „nepriekaištingai įmonės reputacijai ir veiklai“. Jo teigimu, „Agrokoncernas“ yra viena iš 9 Lietuvos ir viena bent iš kelių dešimčių ES įmonių, kurios, bendrovės duomenimis, importuoja trąšas, pagamintas minimoje gamykloje – „Minudobreniya“. V. Eimontas pabrėžia, jog „Agrokoncerno“ įmonių grupė politikoje nedalyvauja, o sąžiningai ir skaidriai vysto verslą. „Bendrovė neigia visas politikų insinuacijas ir bet kokius asmeninius ryšius su asmenimis, kuriems taikomos ES sankcijos. „Agrokoncerną“ su kitomis pasaulio įmonėmis sieja tik verslo ryšiai, grindžiami teise ir verslo etikos normomis“, – nurodo bendrovė. „Agrokoncerno grupė“ primena, kad „Agrokoncernas“ ir pats yra kreipęsis į URM ir pateikęs paklausimą dėl įgyvendinamų Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar kitų organizacijų nustatytų tarptautinių sankcijų. Bendrovės vadovybę stebina „politikų selektyvus, vien į „Agrokoncerną“ nukreiptas dėmesys“ dėl ūkio subjektams ir asmenims taikomų tarptautinių sankcijų. Bendrovės nuomone, tarptautinių sankcijų taikymas turėtų būti vienodas visoms šalyje veikiančioms įmonėms, kurios prekiauja Rusijoje ar kitose šalyse pagamintomis trąšomis ar kita produkcija. LRT yra paskelbusi, kad „Agrokoncernas“ per tarpininką Dubajuje perka Rusijos bendrovės „Minudobreniya“ trąšas. Daugiau kaip 80 proc. šios įmonės akcijų priklauso A. Rotenbergui – jam dėl artimų ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu nuo 2014 metų taikomos tarptautinės sankcijos, tačiau pačios „Minudobreniya“ įmonių, kurioms taikomos sankcijos, sąraše nėra. Užsienio reikalų ministras Lino Linkevičius anksčiau BNS sakė, kad į prokurorus kreiptasi, kad būtų atliktas tyrimas ir išaiškinta, ar pažeidžiamos ES ekonominės ir kitokios sankcijos tada, kai Lietuvos įmonė bendradarbiauja su Rusijos bendrove, kuri į tokį sąrašą nepatenka, tačiau jos savininkui tokios sankcijos taikomos. LRT Tyrimų skyrius yra gavęs Europos Komisijos išaiškinimą, kad automatiškai sankcijos taikomos ir toms bendrovėms, kuriose daugiau kaip pusė akcijų priklauso asmenims iš juodojo sąrašo. Anot LRT kalbintų teisininkų, tai reiškia, kad sankcijos gali būti taikomos ir „Minudobreniya“. URM rekomenduoja Lietuvos įmonėms susilaikyti nuo verslo ryšių palaikymo su įmonėmis, kurių savininkai yra „juoduosiuose sąrašuose“.

