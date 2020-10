133 nauji koronaviruso atvejai ir dar viena mirtis: liepsnoja Raseiniai, daugėja užsikrėtimų laisvalaikio leidimo vietose

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 96 asmenys. Be to, per praėjusią parą registruota 10 įvežtinių atvejų – 3 iš Nyderlandų po du – iš Ukrainos ir Baltarusijos bei po vieną – iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Švedijos. Tuo metu, 27 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

65 atvejai siejamai su protrūkiais

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtinti 2 koronavirusinės infekcijos atvejai, iš kurių 1 yra darbuotojas ir 1 antrinis atvejis. Iš viso su protrūkiu siejamas 91 atvejis: 33 darbuotojai, 53 gyventojai ir 5 antriniai atvejai.

Taip pat Kauno apskrityje registruoti 3 atvejai, siejami su protrūkiu Kauno technologijos universiteto (KTU) Vaižganto progimnazijoje. Du asmenys yra darbuotojai bei vienas antrinis atvejis. Iš viso šiuo metu registruoti 4 susiję atvejai.

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, ir toliau atvejai registruojami anksčiau fiksuotuose protrūkiuose. 1 atvejis, patvirtintas vakar, siejamas su Raseinių rajone įsikūrusia kavine „Vėjukai“ (iš viso 4 susiję atvejai), 7 atvejai, iš kurių 4 yra antriniai, siejami su protrūkiu „Raseinių autobusuose“ (iš viso 11 susijusių atvejų). Dar 2 atvejai, vertinama, susiję su Raseinių rajono savivaldybe – asmenys yra darbuotojai (iš viso 58 susiję atvejai), 1 – siejamas su protrūkiu Raseinių kultūros centre (iš viso 9 susiję atvejai). Taip pat infekcija vakarykštę parą patvirtinta ir dar 1-am Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojui (iš viso – 4 susiję atvejai). Be to po 2 atvejus siejama su susirgimais Raseinių rajone veikiančiomis įmonėmis UAB „Auga“ (iš viso 2 susiję atvejai) ir UAB „Tikas“ (iš viso 5 susiję atvejai).

Taip pat Raseiniuose ir Kelmėje registruota po 1 koronavirusinės infekcijos atvejį, nustatytą asmenims, dirbantiems Raseinių rajone veikiančioje įmonėje UAB „Norvelita“. Epidemiologinės sąsajos vertinamos.

Be to, Kauno apskrityje fiksuotas naujas protrūkis. Praėjusią parą registruoti 4 infekcijos atvejai, siejami su Ringaudų (Tabariškių bendruomenės namų) šarvojimo sale.

2 infekcijos atvejai, patvirtinti vakar, siejami su protrūkiu Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje, kur COVID-19 vakarykštę parą patvirtinta mokiniui bei registruotas vienas antrinis atvejis. Iš viso su protrūkiu siejami 5 infekcijos atvejai.

Taip pat tęsiasi protrūkiai ledo ritulininkų gretose. Praėjusią parą registruoti 3 su ledo ritulio komanda „Banginiai“ susiję infekcijos atvejai (iš viso registruoti 6 susiję atvejai).

Be to, ir toliau registruojami atvejai, siejami su laisvalaikio leidimo vietomis. 6 vakarykštę parą patvirtinti atvejai, vertinama, yra susiję su sveikatingumo klubu „Alfasteps“ (iš viso 21 susijęs atvejis), 1 – susijęs su „GYM PLIUS“ (iš viso 23 susiję infekcijos atvejai), dar 1 – susijęs su studija „Šokio harmonija“ (iš viso 17 susijusių atvejų).

Dar 2 atvejai (antriniai), registruoti vakar, siejami su protrūkiu VŠĮ „Demokratine mokykla“. Šiuo metu su protrūkiu siejami 5 susiję COVID-19 atvejai.

Be to, Vilniuje registruotas naujas protrūkis Muitinės kriminalinėje tarnyboje. Vakar infekcija patvirtinta 2-iem darbuotojams, iš viso su protrūkiu siejami 3 infekcijos atvejai.

Šiaulių apskrityje praėjusią parą fiksuoti 2 atvejai, siejami su Respublikine Šiaulių ligonine, iš kurių vienas yra darbuotojas ir vienas pacientas. Bendrai su protrūkiu jau siejami 73 infekcijos atvejai – 27 darbuotojai, 24 pacientai ir 22 antriniai atvejai.

Taip pat atvejai fiksuoti ir kituose aktualiuose Šiaulių apskrities protrūkiuose. Po 1 atvejį siejama su: UAB „Raštuoti mezginiai“ Radviliškyje (iš viso 3 susiję atvejai), Radviliškio siuvykla „Danijus“ (iš viso 19 susijusių atvejų), Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru, kur COVID-19 patvirtinta darbuotojui (iš viso 5 susiję atvejai), taip pat 1 atvejis siejamas su protrūkiu „Kelmės pieninėje“ (iš viso 34 susiję atvejai).

Be to, Šiaulių apskrityje registruotas naujas židinys, siejamas su UAB „Massive wood construction“. Praėjusią parą čia patvirtintas 1 susijęs atvejis, o iš viso registruoti 3 COVID-19 infekcijos atvejai.

Alytaus apskrityje registruoti 2 infekcijos atvejai, siejami su protrūkiu Druskininkų savivaldybėje. Vertinama, jog iš viso yra susiję 14 atvejų.

Tauragės apskrityje registruotas naujas protrūkis, siejamas su Šilalės rajono socialinių paslaugų namais. Iš viso patvirtinti 2 susiję atvejai.

27 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 27 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Lietuvoje – 103-oji mirtis nuo koronaviruso

NVSC praneša, kad Kauno apskrityje praėjusią parą registruotas dar vienas mirties nuo koronaviruso atvejis. Tai 103-oji mirtis šalyje. Mirusysis priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų. COVID-19 liga asmeniui buvo patvirtinta spalio 7 d.

Taip pat praėjusią parą registruotas vienas mirties atvejis (Kauno apskrityje), kai koronavirusu užsikrėtęs asmuo mirė dėl kitų priežasčių. Asmuo priklausė 70-79 metų amžiaus grupei. COVID-19 liga asmeniui buvo patvirtinta spalio 6 d.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 5758 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2911 asmenys, 2722 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.