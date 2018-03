„Gyvenimo pataisos namuose nebijau, bet žinau: jeigu būsiu uždaryta, galiu prarasti savo butą, – trečiadienį sakė T. Kempi. – Noriu, kad man būtų suteikta dar viena galimybė – tikrai nenoriu savo gyvenimo baigti kalėjime.“

Dėl smurto prieš sutuoktinį Igorį Kornejevą buvusi sinoptikė dar praėjusių metų gegužės 26 d. buvo nuteista 2 metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant. Bausmės vykdymo metu nuteistajai buvo uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas, nurodyta Ligonių kasoms atlyginti žalą bei dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Šių įpareigojimų T. Kempi nevykdė – Probacijos tarnybos pareigūnai nurodė, kad moteris toliau smurtauja prieš sutuoktinį, dėl to buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai, be to, ji taip pat vartoja alkoholinius gėrimus ir tik prieš porą mėnesių ėmė lankytis pas psichologę.

Dėl šios priežasties siūloma nuteistąją pasiųsti atlikti bausmės į pataisos namus. Prieš mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino Probacijos tarnybos teikimą ir T. Kempi nurodė atlikti jai skirtą laisvės atėmimo bausmę, tačiau nuteistoji aukštesniojo teismo prašo šį įpareigojimą panaikinti ir jai suteikti dar vieną galimybę.

Ar šis prašymas bus patenkintas, Vilniaus apygardos teismo teisėja Vitalija Norkūnaitė paskelbs kitą savaitę. Ši teismo nutartis bus galutinė ir neskundžiama.

T. Kempi buvo nuteista dėl daugybės smurto atvejų prieš sutuoktinį – nuo alkoholio apsvaigusi moteris vyrą daužydavo keptuve, taburete, šampano buteliu, o kartą išlaužė stalo dalį ir ėmė daužyti per galvą.

Kai praėjusių metų gegužės 26 d. buvo paskelbtas nuosprendis ir iki to laiko Lukiškėse laikyta T. Kempi buvo paleista į laisvę, nuteistoji prisiekinėjo, kad pakeis savo gyvenimą ir daugiau ne tik kad nevartos alkoholio, bet ir nesmurtaus prieš sutuoktinį, o tai, kas įvyko, bus skaudi pamoka ne tik jai, bet ir sutuoktiniui. Deja, tai buvo tik tušti žodžiai – nepraėjus nė mėnesiui moteriai buvo iškelta baudžiamoji byla, nes ji per Jonines girta vėl mušė savo vyrą.

Kad smurtauja prieš sutuoktinį, T. Kempi neigia, tačiau sako, kad dėl to, kas nutinka namuose, kaltas tik jis pats.

„Todėl, kad jis mane provokuoja, pradeda prie manęs kabinėtis – pavyzdžiui, po darbo noriu ant fotelio pailsėti, o jis pradeda rankomis mosikuoti, arba – girtas sako, kad jeigu neateisiu į virtuvę, užmušiu – jis mane įžeidinėja, todėl aš afekto būsenoje netinkamai elgiuosi“, – teisme sakė moteris.

Ji taip pat pažymėjo, kad ne viskas, ką sako jos sutuoktinis, yra tiesa.

„Aš jo nemušu – tai kaip kažkokia manija, jis išgeria ir pradeda triukšmauti, paskutinį kartą jį policija paėmė, kaimynai pareigūnus jam iškvietė, o aš niekada niekur nebėgu ir laukiu policijos, nes jis mane provokuoja“, – sakė T. Kempi.

„Bet jeigu matote, kad gali kilti konfliktas, tai bent kuriam laikui galite išeiti iš namų“, – nuteistajai sakė teisėja.

„Taip, aš kartais išeidavau“, – prisipažino ji. Ir pridūrė, kad „jeigu reikia“, gali ir nešvęsti įvairių švenčių, kurių metu yra vartojamas alkoholis.

Ji tikino, kad išlaiko savo vyrą – ne tik gauna pensiją, bet ir papildomai dirba. O vyras – nedirba, bet vis reikalauja, kad ši nupirktų alaus.

„Visos problemos kyla dėl jūsų girtavimo, nes kiekvieną kartą, kai tik pavartojate alkoholį, pasireiškia smurtas“, – buvusiai sinoptikei replikavo valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė Danutė Mekionienė.

„Bet jis pats nueina į parduotuvę ir nuperka alaus“, – T. Kempi, atrodo, taip ir nesupranta, kad jai reikia keisti gyvenimo būdą. O galbūt, kaip sakė teisėja, pakeisti gyvenamąją vietą ir kartu su sutuoktiniu nebegyventi.

„Butas priklauso man ir mano vyrui, daugiau neturime kur gyventi – mes net giminių neturime, buvo sūnus, bet prieš porą metų jis nusižudė, – sakė T. Kempi. – Jeigu būsiu priversta nuomotis būstą, tuomet man reikės mokėti du kartus – ir už nuomą, ir tą, kuriame gyvena vyras, nes jis neturi pinigų.“

Buvusi sinoptikė prisipažino, kad galėtų išsikelti iš daugiabučio sostinės Naujininkų mikrorajone, tačiau norėtų, jog teismas jos sutuoktinį priverstų mokėti už komunalines paslaugas. „Na, teismas negali tokių dalykų įpareigoti“, – nuteistosios pozicija stebėjosi teisėja V. Norkūnaitė.

Dėl smurto nuteista T. Kempi teismo prašė jai suteikti dar vieną galimybę ir neįkalinti pataisos namuose. Tuo metu prokurorė D. Mekionienė įsitikinusi, kad tik įkalinimo įstaiga gali pakeisti buvusios sinoptikės gyvenimą.

„T. Kempi jau buvo suteikta didelė galimybė pakeisti gyvenimo būdą, bet, kaip ji pati pripažino, iki šiol ji nevengia piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais, nors teismo buvo paskirtas įpareigojimas nevartoti, taip pat pasikartojo smurtas šeimoje, o tai gali pabloginti situaciją – galbūt įkalinimas būtų geriausia išeitis šioje situacijoje“, – sakė prokurorė.

Apie nesutarimus šeimoje T. Kempi su žiniasklaida nebuvo linkusi kalbėtis – moteris priekaištavo, kad jai iškeltomis bylomis domisi visuomenė.

„Gal jūs norite, kad aš mirčiau? Galiu ir mirti, man nesunku“, – sakė T. Kempi.

Smurtavo daugiau kaip metus

Praėjusių metų gegužę T. Kempi bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad moteris nesunkiai sutrikdė savo sutuoktinio I. Kornejevo sveikatą, jam sukėlė fizinį skausmą ir net kančias bei grasino jį nužudyti, o šie grasinimai buvo realūs.

Buvusi sinoptikė kaltę pripažino, teisme sakė, kad gyvenimo nuopolis ją ištiko po tragiškos sūnaus mirties.

„Sūnui buvo vos ne 30 metų ir jis pats išėjo iš gyvenimo“, – šeimą sukrėtusią dramą atskleidė buvusi sinoptikė.

T. Kempi nusikaltimus padarė nuo 2016 m. vasario 29 iki 2017 m. kovo 27 d. Nustatyta, kad 2016 m. vasario 29 d. T. Kempi savo sutuoktiniui I. Kornejevui keturis kartus smogė į galvą keptuve, balandžio 1 d., būdama neblaivi (nustatytas 1,98 prom. girtumas), medine pjaustymo lazdele sutuoktiniui trenkė per galvą.

Po to, balandžio 16 d., vėl būdama apsvaigusi nuo alkoholio, moteris sutuoktiniui plaktuku trenkė į dešinės rankos plaškatą, dar po dviejų savaičių tuo metu, kai jos sutuoktinis sėdėjo ant sofos, tuščiu šampano buteliu du kartus smogė į veidą.

Birželio 24 d. moteris vyrui ne mažiau penkis kartus taburete smogė į galvą, bet pataikė tik du kartus.

Liepos 14 d., būdama neblaivi (nustatytas 2,16 prom. girtumas) namuose elgėsi agresyviai, vyrą aptaškė vandeniu, o po to išlaužė kambaryje stovėjusio stalo dalį ir kartą smogė į galvą.

Po šio nusikaltimo prokurorai siekė T. Kempi suimti, tačiau prašymo teismas nepatenkino, todėl laisvėje likusi moteris greičiausiai savo elgesį apmąstė ir kurį laiką prieš sutuoktinį nesmurtavo. O 2017 m. kovo 27 d. vyrą grasino nužudyti, sakydama, jog užmuš ir du kartus jam trenkė į galvą elektriniu virduliu.

Teisme atsiprašė sutuoktinio: Igori, atleisk

„Manau, kad persipildė mano kantrybė, visada stengiausi, kad mūsų šeimai netruktų pinigų, aš tiek laiko kentėjau“, – prieš metus sunkiai tramdydama ašaras teisme kalbėjo T. Kempi. Ji sakė, kad sėdi kaltinamųjų suole tik dėlto, jog jos vyras esą pirmas kreipėsi į policiją.

Moteris prisipažino, kad savo elgesio jokiu būdu nepateisina – būdama Lukiškėse permąstė savo gyvenimą ir suprato, jog padarė didžiulę klaidą nesugebėdama valdyti emocijų.

„Igori atleisk, kad taip gyvenime atsitiko dėl mano elgesio“, – teisme sutuoktinio atsiprašė moteris.

T. Kempi teisme pasakojo, kad išėjusi į pensiją gaudavo nedidelę išmoką, todėl šeimoje trūko pinigų – ji buvo priversta dirbti valytoja. Apie jai pateiktus kaltinimus ji nelabai ką galėjo papasakoti, skundėsi prasta sveikatos būkle ir tikino, kad prisimena tik paskutinį jai inkriminuotą epizodą, kai sutuoktiniui du kartus smogė elektriniu virduliu.

„Visi konfliktai kildavo dėl to, kad vyras man neleisdavo miegoti, žodinių konfliktų lyg ir nebuvo, – kalbėjo T. Kempi. – Paskutiniu metu praradau sąmonę, prisimenu tik paskutinį epizodą – tą dieną grįžau iš darbo, Igoris man davė 20 eurų, nuėjau į parduotuvę, nes nebuvo produktų, juos nupirkau ir dar paėmiau du 4,8 laipsnių stiprumo alaus. Norėjau atsipalaiduoti, nes mano darbas yra pakankamai sunkus. Ir jis, kiek žinau, išgėrė, atsigulė dieną, o aš ilgai nemiegojusi irgi priguliau, nes man vėl anksti ryte reikėjo keltis.

Bet atsibudau nuo triukšmo, nesupratau, kas vyksta, sakiau, nurimk, aš tave nužudysiu, bet tai – tik humoro forma. Juk taip ir draugams sakau, juokaudama. Ir Igorio agresija persikūnijo į mane. Daugiau neprisimenu – žinau, kad jis išbėgo į koridorių, taip, jam sudaviau tuo, kas pasitaikė po ranka. Ačiū Dievui, kad nieko baisaus neatsitiko. Dar po to išbėgau į koridorių, prašiau, kad kaimynai iškviestų policiją, bet kai ji atvažiavo, aš jau miegojau, buvau pavargusi.“

T. Kempi sutuoktinis: policija jai uždraudė kartu gyventi

Tuo metu T. Kempi vyras I. Kornejevas teisme žurnalistams sakė, kad sutuoktinės smurtą kentėjo daugybę metų, kartą jai policija buvo uždraudusi kartu gyventi, tačiau ji vis tiek grįžo namus. „Naktį kažkur praleido, o po to grįžo – o kur jai dėtis, negi lauke gyvens“, – sakė pensininkas.

I. Kornejevas prisipažino, kad pinigų gauna rinkdamas butelius. O juk prieš daugelį metų dirbo jūroje – penkerius metus plaukiojo su laivais. Vienos komandiruotės metu Antarktidoje ir susipažino su T. Kempi. Šiuo metu vos galą su galu suduriantis vyras tikino, kad būtent iš jo atlyginimo buvo nupirktas trijų kambarių butas.

„Tikrai ne iš sinoptikų atlyginimo jį buvo galima nusipirkti“, – teigė I. Kornejevas.

Tačiau šį butą sutuoktiniai pardavė 2016 m. vasario 29 d. – tądien, kai buvo įvykdytas pirmasis nusikaltimas. Paklaustas, ar po baisių įvykių vis dar myli savo žmoną, I. Kornejevas sakė: „Aš myliu tik šunis, daugiau nieko – anksčiau dar buvo motina ir sūnus. Visi taip gyvena ir – arba myli, arba – ne.“