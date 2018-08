Kaip BNS sakė premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas, S. Skvernelis penktadienį vyks į Vilniaus apygardos teismą , kur su teismo atstovais kalbėsis apie teismų sistemos aktualijas, atlyginimus, darbo sąlygas, kitus klausimus. Teismo atstovai žada aprodyti patalpas, kur laikomi bei į teismo salę vedami konvojuojami asmenys, darbuotojų kabinetus.

