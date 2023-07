Komisariato kieme – žiauri egzekucija: patyrusio pareigūno elgesys kaip reikiant šokiravo

aA

Vien dėl to, kad sulaikytas įtariamasis atsisakė lipti iš policijos automobilio, jis sulaukė pareigūno smūgių į galvą, ašarinių dujų atakos, o išvilktas į lauką dar buvo suspardytas. Maža to, be rimtos priežasties sudaužytas vyras pats sulaukė bylos: jis apkaltintas pasipriešinimu policijai.

© Klaipėdos aps. VPK