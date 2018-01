Tarnybinė nuobauda T. Jakučioniui buvo skirta rugsėjo 22 dieną VSD direktoriaus priimtu įsakymu. „Teismas bylos nagrinėjimą atidėjo vasario 8 dienai. Pareiškėjas prašė išreikalauti papildomų įrodymų iš Valstybės saugumo departamento ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, todėl teismas bylos nagrinėjimą atėjo“, – BNS sakė teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė. Rugsėjį VSD pranešė, kad atleido pareigūną T. Jakučionį, nes jis supainiojo viešus ir privačius interesus. „VSD pareigūnas Tomas Jakučionis atleistas iš tarnybos pažeidus Žvalgybos įstatymo 40 straipsnyje nustatytą draudimą naudoti tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslais“, – BNS yra sakiusi VSD atstovė Aurelija Katkuvienė. Naujienų portalas 15min.lt buvo skelbęs, kad energetikos sritį kuravęs VSD pareigūnas T. Jakučionis nuomojo žemės sklypą saulės elektrinių statytojams. Kiek anksčiau VSD buvo pripažinusi, kad jis nesilaikė draudimo vykdyti ekonominę, ūkinę, komercinę ar individualią veiklą. T. Jakučionis teismui aiškino, kad nevykdė minimos veiklos, todėl neturėjo pareigos deklaruoti sandorius, nesinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti. Kaip informavo VSD atstovė, 2012 – 2014 metais T. Jakučionio pavardė jau minėta ikiteisminiuose tyrimuose, kuriems pasibaigus, pareigūnui nebuvo pateikti įtarimai, tačiau dėl galimų rizikų T. Jakučionis 2015 metais perkeltas dirbti į kitus vidinius padalinius.

