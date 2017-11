„Blackfriars Priory School“ mokykla Adelaidėje meno kūrinį įsigijo visai neseniai, tačiau vadovybė nusprendė, kad jį reikia pridengti: šventojo vaikui tiesiamas kepaliukas duonos gali sukelti dviprasmiškų minčių.

Šiuo metu šventojo Martino de Porreso iš Ispanijos statulą dengia juoda marška. Vėliau ją pakoreguos vietos skulptorius.

Blackfriars Priory College in Australia proudly unveiled a statue, then immediately noticed something. pic.twitter.com/Cp5mD6NIsZ

