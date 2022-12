[Delfi trumpai] Širdį verianti akimirka: tėvas su dukra slepiasi nuo rusų raketų

Nuotraukoje kario uniformą vilkintis vyras ant rankų laiko mažą dukrą.

Šiuo vaizdu tviteryje pasidalino ir Ukrainos užsienio reikalų ministerija.

Pirmadienį Rusija prieš Ukrainą surengė dar vieną masinę raketų ataką. Oro pavojaus sirenos aidėjo visoje šalyje, išskyrus okupuotą Krymą.

💔 A father and his daughter in the Kyiv subway during the massive Russian missile attack on December 5, 2022. #RussiaIsATerroristState