„Mes būsime su jumis tiek, kiek reikės. Mūsų šalis siekia daugiau laisvės, daugiau orumo, daugiau taikos – ne tik Europoje, bet visur“, – sakė J. Bidenas, kreipdamasis į Ukrainos ambasadorę Vašingtone Oksaną Markarovą, dalyvavusią jungtiniame Kongreso posėdyje, kurioje prezidentas sakė kalbą apie Sąjungos padėtį.

Ambasadorė susirinkusiųjų plojimais pasveikinta atsistojus.

President Biden promised to stand with Ukraine "as long as it takes" and honored the ambassador Oksana Markarova https://t.co/BMGZ6ikyet pic.twitter.com/Okr5Kh68jf