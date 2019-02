„Esame be galo dėkingi Kotrynai, kuri su didele energija būrė komandą, brandino organizaciją, pradėjo ir išvystė svarbias profesionalų užsienyje ir Lietuvoje partnerystės programas, užaugino organizacijos vardą ir reputaciją. Jos vadovavimo metu organizacija geriau išgrynino veiklos kryptis, kuriomis toliau žengs, atliepdama narių interesus. Tikiu, kad Kotrynai vadovaujant Mariaus Jakulio Jason fondui toliau bendradarbiausime, suteikdami mūsų nariams dar daugiau vertės,“ – sakė GLL bendraįkūrėja ir valdybos narė Dalia Petkevičienė.

Naujoji GLL vadovė Aušra Kukelkaitė prie komandos jungiasi su nemažu kraičiu patirties telkiant pasaulio lietuvius. Ji anksčiau vadovavo atkurtos Lietuvos 100-mečio iniciatyvos „Lietuva 4.000.000“ komunikacijai Lietuvoje ir pasaulyje, pastaruosius septynerius metus vystė globalią pilietinę iniciatyvą „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, vadovavo pirmojo lietuviško palydovo „Misija: Lituanica 80“ komunikacijos kampanijai ir įgyvendino daug kitų nacionalinio masto projektų.

„Globaliai veikianti visuomenė labai atitinka mano įsitikinimus ir yra mano širdžiai artima tema, dėl to nekantrauju nerti į ją dar giliau. Džiaugiuosi, kad sutapo mano ir GLL valdybos požiūris dėl tolesnių organizacijos vystymo krypčių. Daugiau dėmesio skirsime partnerystei su profesionalų klubais užsienyje stiprinti, taip pat labiau skatinsime naujų klubų steigimąsi. Taip pat svarbu dar labiau išgryninti tinklo vertes nariams ir verslui bei nukreipti jėgas į tas veiklas, kurios jiems neša apčiuopiamą naudą. Tai ypatingai aktualu po to, kai įvedėme galimybę nariams remti GLL veiklas, dėl to mūsų atsakomybė prieš narius dar labiau išaugo,“ - sakė A. Kukelkaitė.

Tuo, kad būtų sėkmingai tęsiamos pasiteisinusios programos, rūpinsis ilgametė GLL projektų vadovė Lina Dusevičienė.

Šiandien „Global Lithuanian Leaders“ tinklas jungia daugiau nei 1700 profesionalų 47-iose pasaulio valstybėse, kurie savo žiniomis, ryšiais ir patirtimi padeda Lietuvai veikti globaliu mastu ir koja kojon žengti su pasaulinės rinkos tendencijomis.